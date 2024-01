Gà rán là món ăn Hàn Quốc được người nước ngoài ưa chuộng nhất

Photo : KBS News

Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực cùng Viện xúc tiến ẩm thực Hàn Quốc (KFPI) đã công bố kết quả thăm dò về việc tiêu thụ món ăn Hàn Quốc, còn gọi là Hansik, đối với người dân bản xứ tại 18 thành phố lớn ở nước ngoài như New York (Mỹ), Bắc Kinh (Trung Quốc).Theo đó, món gà rán kiểu Hàn Quốc là được ưa chuộng nhất (16,5%), sau đó đến mì ăn liền Hàn Quốc (11,1%) và cơm trộn Bibimbap (8,8%). Món ăn được người nước ngoài thường dùng nhất trong một năm trở lại đây cũng là gà rán kiểu Hàn Quốc (29,4%), tiếp đến là cải thảo muối Kimchi (28,6%), và mì ăn liền (29,6%).Về thực đơn nghĩ đến đầu tiên khi nhắc đến Hansik, có 40,2% người trả lời là dưa muối kimchi, chiếm tỷ lệ nhiều nhất; rồi đến món cơm trộn Bibimbap (23,6%), gà rán kiểu Hàn (16,3%), thịt bò tẩm gia vị xào Bulgogi (13,3%), thịt nướng (12%), bánh gạo xào cay Tteokbokki (11,7%), cơm cuộn lá kim Kimbap (9%), mì ăn liền (8,3%).Có 60% người trả lời biết rõ về món ăn Hàn Quốc, tăng 2,4% so với một năm trước, giữ đà tăng kể từ sau khi đạt 54,6% vào năm 2019. Tỷ lệ hài lòng với món ăn Hàn Quốc đạt 92,5%, thấp hơn so với năm trước đó, duy trì mức tăng 90% trong vòng 5 năm trở lại đây.Về hình ảnh của món ăn Hàn Quốc, người nước ngoài đánh giá có "hương vị phong phú", "giá cả hợp lý", "mang tính đại chúng", "thịnh hành gần đây".