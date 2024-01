Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc xác nhận miền Bắc cung cấp vũ khí cho Hamas

Photo : YONHAP News

Vào ngày 5/1 vừa qua, Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) đưa tin tổ chức vũ trang Hồi giáo Hamas của Palestine đang sử dụng vũ khí do Bắc Triều Tiên sản xuất. VOA công bố hình ảnh các phụ tùng của súng phóng lựu F-7, trên đó có ghi ký hiệu bằng chữ Hàn Hangeul.Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) ngày 8/1 xác nhận rằng cơ quan này có chung nhận định với nội dung đưa tin của VOA. NIS cho biết phần kíp nổ có ghi ký tự chữ Hàn Hangeul nằm ở đoạn giữa của lựu pháo F-7 do miền Bắc sản xuất. Cơ quan này cũng công bố thêm một hình ảnh về kíp nổ có ghi dòng chữ tiếng Hàn.NIS vẫn đang thu thập thêm chứng cứ cụ thể để làm rõ về quy mô và thời điểm miền Bắc cung cấp vũ khí cho Hamas. Hiện tại, cơ quan này khó có thể tiết lộ thông tin để bảo vệ nguồn tin và xét tới quan hệ ngoại giao.Về việc Điều phối viên liên lạc chiến lược thuộc Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ (NSC) John Kirby gần đây cho biết Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên vào cuộc tấn công Ukraine, NIS cho biết đây là vấn đề mà cơ quan hai nước Hàn-Mỹ liên tục phối hợp và theo sát. Việc Nga-Triều giao dịch vũ khí vừa vi phạm nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an, vừa đe dọa nghiêm trọng tới hòa bình và sự ổn định của bán đảo Hàn Quốc. NIS hối thúc hai nước dừng ngay hành vi này.