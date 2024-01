Xuất khẩu thủy sản của Hàn Quốc năm 2023 tiếp tục vượt mốc 3 tỷ USD

Photo : KBS News

Bộ Hải dương và thủy sản Hàn Quốc ngày 7/1 công bố số liệu cho biết kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Hàn Quốc trong năm 2023 đạt 3,04 tỷ USD, năm thứ hai liên tiếp duy trì mốc 3 tỷ USD.Xét theo các mặt hàng, lá kim (làm từ rong biển) đạt kim ngạch xuất khẩu cao nhất là 709 triệu USD, tăng 22% so với con số 248 triệu USD của năm 2022. Xuất khẩu cá ngừ đại dương đạt 506 triệu USD, và hàu đạt 86 triệu USD.Bộ Hải dương và thủy sản cho biết sẽ cung cấp các khoản vay 51,5 tỷ won (39,19 triệu USD), tăng 8,6 tỷ won (76,54 triệu USD) so với năm ngoái, cho các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản nhằm thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu trong năm nay.Mặt khác, Cơ quan Hải quan và giới doanh nghiệp thực phẩm cùng ngày cũng cho biết kim ngạch xuất khẩu mì ăn liền của Hàn Quốc trong năm ngoái đạt 952 triệu USD, tăng 24% so với năm 2022. Xuất khẩu mì gói đã duy trì đà tăng 9 năm liên tiếp kể từ năm 2015.