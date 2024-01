Lượng hành khách đi các tuyến đường sắt tại Hàn Quốc năm ngoái khôi phục về mức trước đại dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Tổng công ty đường sắt Hàn Quốc (KORAIL) và Công ty SR điều hành tuyến đường sắt cao tốc Suseo (SRT) ngày 7/1 cho biết tổng lượng hành khách sử dụng đường sắt trong năm ngoái đạt 163,04 triệu lượt người, bằng 99,7% của năm 2019 (163,5 triệu lượt người), thời điểm trước khi bùng dịch COVID-19.Số liệu trên chưa bao gồm hành khách đi các tuyến đường sắt đô thị, như tàu điện ngầm ở khu vực thủ đô Seoul và các địa phương lân cận.Trong năm ngoái, lượng khách đi các chuyến tàu hỏa do KORAIL vận hành đạt 136,69 triệu lượt người; lượng khách đi các chuyến tàu SRT là 26,35 triệu lượt người, ghi nhận mức cao nhất kể từ khi khai trương tuyến đường sắt này vào tháng 12 năm 2016.Dịch COVID-19 bùng phát khiến các hoạt động di chuyển bị giới hạn, lượng khách ngành đường sắt chỉ đạt 123,8 triệu lượt người trong năm 2020 và 113,1 triệu lượt người trong năm 2021, sau đó tăng trở lại lên 145,5 triệu lượt người trong năm 2022.Trong số các chuyến tàu do KORAIL quản lý, tuyến đường sắt cao tốc Gyeongbu (nối Seoul đến Busan) ghi nhận lượng khách nhiều nhất trong năm 2023, với 64,06 triệu lượt, chiếm 46,9%. Tiếp đến là tuyến đường sắt Honam và tuyến đường sắt Jeolla (nối Seoul đến các vùng miền tỉnh Jeolla). Lượng khách đi tuyến Gyeongbu của SR là 18,23 triệu lượt, đạt 69,2% của tổng thể.Lượng hành khách đi tuyến Gyeongjeon (nối thành phố Miryang của tỉnh Nam Gyeongsang và thành phố Gwangju của tỉnh Nam Jeolla), tuyến Donghae (các vùng tỉnh Gangwon) và tuyến Jeolla mới khánh thành vào tháng 9 năm ngoái đạt lần lượt 320.000 lượt khách, 245.000 lượt khách và 242.000 lượt khách.Xét theo tháng, lượng khách đi đường sắt trong tháng 10 năm ngoái là nhiều nhất, với 14,73 triệu lượt người, do thời gian này trùng với dịp nghỉ lễ Tết Trung thu và Ngày sáng tạo chữ Hàn Hangeul.