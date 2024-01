Cán cân vãng lai tháng 11/2023 tiếp tục thặng dư hơn 4 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 9/1 công bố cán cân quốc tế tháng 11/2023, trong đó cán cân vãng lai thặng dư 4,06 tỷ USD, tiếp tục đà thặng dư 7 tháng liên tiếp kể từ tháng 5. Tuy nhiên, quy mô thặng dư đã giảm hơn 2,7 tỷ USD so với tháng 10.Trong các hạng mục của các cán cân vãng lai, cán cân thương mại thặng dư 7,01 tỷ USD, 8 tháng thặng dư liên tiếp kể từ tháng 4. Quy mô thặng dư cũng tăng so với tháng 10 (5,35 tỷ USD).Kim ngạch xuất khẩu đạt 56,45 tỷ USD, tăng 7% so với một năm trước, hai tháng tăng liên tiếp. Xuất khẩu đã giảm 13 tháng liên tiếp kể từ tháng 9 năm 2022, sau đó bắt đầu tăng trở lại từ tháng 10 năm ngoái. Ngân hàng trung ương phân tích xuất khẩu cải thiện là nhờ sự hồi phục ở mảng chíp bán dẫn, tình hình đình trệ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc được giảm nhẹ.Xét theo mặt hàng, xuất khẩu ô tô tăng 22,9%, chíp bán dẫn tăng 10,8%, chế phẩm hoá học tăng 2,6%. Xét theo thị trường, xuất khẩu sang Mỹ tăng 24,7%, Đông Nam Á tăng 11,7%, Nhật Bản tăng 11,4%.Kim ngạch nhập khẩu tháng 11 năm ngoái đạt 49,45 tỷ USD, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước, được phân tích là do nhập khẩu nguyên vật liệu, hàng hóa vốn và hàng tiêu dùng tiếp tục sụt giảm.Cán cân dịch vụ thâm hụt 2,13 tỷ USD, mức thâm hụt gia tăng so với một năm trước, được phân tích là bởi lượng khách du lịch từ Đông Nam Á và và Trung Quốc giảm, ảnh hưởng xấu tới cán cân du lịch.Cán cân thu nhập sơ cấp chuyển từ thâm hụt 2,77 tỷ USD trong tháng 10 thành thặng dư 150 triệu USD trong tháng 11. Tài sản ròng trong tài khoản tài chính (tài sản trừ đi nợ) tăng thêm 2,02 tỷ USD trong tháng 11, nhưng mức tăng đã thu hẹp mạnh so với tháng 10 (8,37 tỷ USD).