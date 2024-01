Lợi nhuận kinh doanh năm 2023 của hãng điện tử Samsung giảm gần 85%

Photo : YONHAP News

Hãng điện tử Samsung ngày 9/1 công bố số liệu sơ bộ cho biết lợi nhuận kinh doanh của hãng trong năm 2023 đạt 6.540 tỷ won (4,99 tỷ USD), giảm mạnh 84,92% so với một năm trước. Đây là lần đầu tiên lợi nhuận kinh doanh của hãng rớt khỏi mốc 10.000 tỷ won (7,61 tỷ USD) sau khủng khoảng tài chính năm 2008, và là mức thấp nhất trong vòng 15 năm qua.Doanh thu của Samsung trong năm ngoái đạt 258.160 tỷ won (197 tỷ USD), giảm 14,5% so với năm 2022.Kết quả kinh doanh của hãng điện tử Samsung sụt giảm mạnh được phân tích là do ảnh hưởng từ tình hình kinh doanh trì trệ ở mảng chíp bán dẫn. Trước đó, bộ phận giải pháp thiết bị (DS) phụ trách mảng chíp bán dẫn của hãng đã ghi nhận thâm hụt lũy kế ở mức 12.000 tỷ won (9,15 tỷ USD) cho đến quý III/2023 do khủng hoảng chíp bán dẫn.Tuy nhiên, tình hình kinh doanh đã cho thấy xu hướng hồi phục trong nửa cuối năm ngoái. Lợi nhuận kinh doanh của điện tử Samsung trong quý IV/2023 đạt 2.800 tỷ won (2,13 tỷ USD), tăng 15% so với quý III. Gần một nửa lợi nhuận kinh doanh của hãng trong năm ngoái được ghi nhận trong quý IV.Mặc dù Samsung chưa công bố cụ thể kết quả kinh doanh ở từng lĩnh vực, song có thể thấy mức thâm hụt ở mảng chíp bán dẫn trên thị trường của hãng đã thu hẹp đáng kể. Trong nửa đầu năm 2023, hãng đã lần đầu tiên cắt giảm sản lượng chíp bán dẫn trong vòng 25 năm qua, để đối phó với tình hình nhu cầu giảm. Sau đó, nhờ giá chíp bán dẫn tăng vào nửa cuối năm, nhu cầu mặt hàng này được cải thiện, khiến Samsung giải quyết được lượng hàng tồn kho, tác động tích cực tới kết quả kinh doanh.Trong năm nay, nhu cầu về chíp bán dẫn tăng trở lại, các doanh nghiệp chíp bán dẫn Hàn Quốc, trong đó có Samsung, được kỳ vọng sẽ cải thiện lớn kết quả kinh doanh. Công ty điện tử Samsung sẽ tổ chức sự kiện công bố kết quả kinh doanh năm 2023, bao gồm cả kết quả kinh doanh ở từng lĩnh vực, vào ngày 31/1 tới.Một ngày trước, hãng điện tử LG của Hàn Quốc cũng công bố số liệu sơ bộ cho biết lợi nhuận kinh doanh của hãng trong năm ngoái đạt 3.548,5 tỷ won (2,7 tỷ USD), giảm 0,1% so với năm 2022. Tuy nhiên, doanh thu lũy kế ghi nhận 84.280,4 tỷ won (64,3 tỷ USD), mức cao nhất trong ba năm liên tiếp. Tỷ lệ tăng trưởng bình quân doanh thu của LG trong vòng ba năm qua đạt hơn 13%.