Thêm vị trí Phó Chánh Văn phòng An ninh quốc gia thứ ba phụ trách về an ninh kinh tế

Photo : KBS News

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 9/1 công bố về việc lập thêm vị trí "Phó Chánh Văn phòng An ninh quốc gia thứ ba" từ ngày 11/1, nhằm đối phó một cách hiệu quả với các thách thức về an ninh kinh tế như rủi ro địa chính trị. Vị trí mới này được giao cho Thư ký An ninh kinh tế thuộc Văn phòng An ninh quốc gia Wang Yun-jong.Theo đó, Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc sẽ gồm một Chánh Văn phòng và ba Phó Chánh Văn phòng. Ba vị trí Phó sẽ lần lượt đảm nhiệm về các lĩnh vực là an ninh ngoại giao, an ninh quốc phòng và an ninh kinh tế.Cụ thể, Phó Chánh Văn phòng thứ nhất phụ trách điều phối, quản lý toàn bộ chính sách của Văn phòng an ninh quốc gia, các vấn đề an ninh, ngoại giao nổi cộm. Phó Chánh Văn phòng thứ hai đóng vai trò thiết lập năng lực an ninh quốc phòng, quản lý các vấn đề chính sách quốc phòng. Phó Chánh Văn phòng thứ ba sẽ phụ trách các nghiệp vụ an ninh mới nổi, trong đó có an ninh kinh tế, khoa học công nghệ, an ninh mạng.Văn phòng Tổng thống cho biết các nước lớn trên thế giới đang triển khai chính sách kinh tế, thương mại, công nghệ tiên tiến trên khía cạnh an ninh quốc gia. Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ (NSC) cũng đang có một bộ phận độc lập đảm nhận chức năng này.