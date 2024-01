Quan chức ngoại giao 49 nước lên án mạnh mẽ Nga-Triều giao dịch tên lửa

Photo : YONHAP News

Ngoại trưởng 48 nước trong đó có Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) ngày 9/1 (giờ Mỹ) đã ra tuyên bố chung, lên án mạnh mẽ giao dịch vũ khí giữa Nga và Bắc Triều Tiên, và việc Matxcơva sử dụng tên lửa do Bình Nhưỡng sản xuất để tấn công Ukraine.Tuyên bố chỉ ra rằng sự chuyển giao vũ khí Nga-Triều đang làm gia tăng nỗi thống khổ cho người dân Ukraine, hỗ trợ cho cuộc chiến tranh xâm lược của Nga, làm suy yếu cơ chế không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt toàn cầu. Việc Nga sử dụng tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên nhắm vào Ukraine góp phần cung cấp cho miền Bắc những kiến thức quý giá về kỹ thuật, quân sự.Các nước bày tỏ lo ngại sâu sắc về tác động an ninh của hợp tác Nga-Triều tới châu Âu, bán đảo Hàn Quốc, khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và toàn thế giới. Chính phủ các nước tham gia tuyên bố khẳng định đang đoàn kết để phản đối một cách quyết liệt sự chuyển giao vũ khí giữa hai nước Nga-Triều. Bắc Triều Tiên đã ngang nhiên vi phạm nhiều lệnh cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc khi liên tiếp chuyển giao vũ khí các loại, vật tư liên quan và tên lửa đạn đạo cho Nga. Các nước nhấn mạnh đang theo sát về việc Nga sẽ cung cấp cho miền Bắc thứ gì để đổi lấy việc xuất khẩu vũ khí.Tuyên bố hối thúc Matxcơva và Bình Nhưỡng tuân thủ nghị quyết liên quan của Hội đồng bảo an, dừng ngay lập tức mọi hành vi vi phạm nghị quyết. Tuyên bố cũng kêu gọi mọi nước thành viên Liên hợp quốc, bao gồm cả các nước thành viên Hội đồng bảo an, phải cùng tham gia lên án các hành vi ngang nhiên vi phạm nghị quyết trừng phạt của Nga và miền Bắc. Đồng thời, các nước khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành ủng hộ Ukraine.Tuyên bố kêu gọi Bắc Triều Tiên hưởng ứng đề xuất nghiêm túc về việc quay trở lại con đường ngoại giao, con đường duy nhất vì hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc.Theo Nhà Trắng, Bình Nhưỡng gần đây đã cung cấp hàng chục tên lửa đạn đạo và nhiều bệ phóng tên lửa cho Matxcơva. Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo của miền Bắc trong vụ tấn công Ukraine vào ngày 30/12 năm ngoái và ngày 2, 6/1 vừa qua.