Lãnh đạo tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc lần đầu điện đàm với Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO

Photo : YONHAP News

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Kim Myung-soo ngày 9/1 đã lần đầu điện đàm với Chủ tịch Ủy ban quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Rob Bauer kể từ sau khi nhậm chức vào cuối tháng 11 năm ngoái.Quan chức hai bên đã thảo luận về tình hình an ninh bán đảo Hàn Quốc và các nghị sự chính tại Hội nghị Tổng tham mưu trưởng quân đội các nước thành viên NATO, diễn ra từ ngày 16-17/1 tới.Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO đã trình bày về các nghị sự chính tại hội nghị sắp tới, cảm ơn sự tham gia của Hàn Quốc. Về phần mình, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc đã bày tỏ lo ngại về các động thái tăng cường hợp tác quân sự của Nga và Bắc Triều Tiên gần đây; nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần đối phó chung với vấn đề này. Ông Kim chỉ ra rằng mối đe dọa hạt nhân, tên lửa Bắc Triều Tiên là một thách thức nghiêm trọng tới hòa bình và sự ổn định của không chỉ bán đảo Hàn Quốc mà của cả thế giới.Hai quan chức đồng tình rằng không thể tách rời an ninh khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và Đại Tây Dương; tái khẳng định nguyên tắc phản đối sự thay đổi hiện trạng bằng sức mạnh. Bên cạnh đó, hai quan chức cũng cùng chung quan điểm cần tiếp tục mở rộng trao đổi và hợp tác để duy trì trật tự thế giới trên nền tảng nguyên tắc.Hội nghị Tổng tham mưu trưởng sắp tới có sự tham gia của quan chức quân đội cấp cao các nước thành viên NATO và 4 nước đối tác Ấn Độ-Thái Bình Dương là Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand. Đại diện phía Hàn Quốc là Phó Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hwang You-sung.