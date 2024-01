Chính phủ Seoul bày tỏ lo ngại Bình Nhưỡng bán vũ khí ra nước ngoài

Photo : KBS News

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lim Soo-suk trong buổi họp báo ngày 9/1 nhấn mạnh tất cả các thương vụ giao dịch vũ khí với Bắc Triều Tiên đều vi phạm rõ ràng nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Đây là hành vi uy hiếp nghiêm trọng tới nền hòa bình và an ninh quốc tế, bao gồm cả bán đảo Hàn Quốc. Seoul đặc biệt lo ngại sâu sắc về việc vũ khí sản xuất tại Bắc Triều Tiên được chuyển giao ra nước ngoài, trong bối cảnh nhóm vũ trang Hồi giáo Hamas người Palestine bị phát hiện đang sử dụng vũ khí xuất xứ miền Bắc.Ông Lim khẳng định Chính phủ Hàn Quốc sẽ phối hợp với Mỹ và Nhật Bản, cũng như cộng đồng quốc tế, nỗ lực để các nước thành viên Liên hợp quốc thực thi đầy đủ tất cả các nghị quyết cấm vận của Hội đồng bảo an.Vào ngày 5/1 vừa qua, Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) đưa tin cho biết tổ chức vũ trang Hồi giáo Hamas đang sử dụng vũ khí do Bắc Triều Tiên sản xuất, đồng thời công bố hình ảnh các phụ tùng của súng phóng lựu F-7, trên đó có ghi ký hiệu bằng chữ Hàn Hangeul. Sau đó, Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc cũng xác nhận thông tin này, cho biết đang thu thập các chứng cứ cụ thể liên quan đến quy mô và thời điểm miền Bắc bán vũ khí cho Hamas.Trong khi đó, Bình Nhưỡng hiện vẫn một mực phủ nhận những nghi ngờ liên tiếp về việc nước này cung cấp vũ khí cho nhóm vũ trang Hồi giáo Hamas.