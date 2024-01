Tỷ lệ tuyển dụng lao động tại Hàn Quốc trong năm 2023 đạt mức cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 10/1 công bố báo cáo "Xu hướng tuyển dụng tháng 12 và của cả năm 2023". Theo đó, số người có việc làm trong năm ngoái là 28.416.000 người, tăng 327.000 người so với năm 2022. Mức tăng có phần chững lại so với năm 2021 (369.000 người) và năm 2022 (816.000 người).Xét theo độ tuổi, lao động có việc làm ngoài 60 tuổi tăng nhiều nhất với 366.000 người, tiếp đến là lao động ở độ tuổi 50 tăng 59.000 người và độ tuổi 30 tăng 54.000 người. Trong khi đó, lao động độ tuổi 20 giảm 82.000 người, độ tuổi 40 giảm 54.000 người.Bên cạnh đó, lao động là nữ giới tăng 303.000 người, còn lao động nam giới tăng 24.000 người. Về ngành nghề, ngành dịch vụ phúc lợi xã hội tăng 143.000 lao động; ngành khách sạn, nhà hàng tăng 114.000 lao động. Lao động thường xuyên tăng 478.000 người, lao động làm việc theo ngày tăng 90.000 người, lao động tạm thời tăng 61.000 người.Tỷ lệ tuyển dụng lao động trên 15 tuổi đạt 62,2%, tăng 0,5% so với một năm trước, mức cao nhất kể từ khi lập thống kê liên quan từ năm 1963. Tỷ lệ tuyển dụng dân số trong độ tuổi lao động từ 15-64 tuổi theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) là 69,2%, tăng 0,7%, cũng là mức cao nhất từ trước đến nay. Tỷ lệ thất nghiệp tại Hàn Quốc trong năm 2023 là 2,7%, giảm 0,5% so với một năm trước.Mặt khác, số lao động có việc làm trong tháng 12 năm ngoái đã tăng 285.000 người so với cùng kỳ năm trước. Lao động có việc làm đã duy trì mức tăng hai tháng liên tiếp kể từ tháng 11 với mức tăng 277.000 người. Số người lao động tăng ở các ngành phúc lợi và y tế, thông tin và truyền thông; nhưng giảm ở ngành dịch vụ giáo dục và bất động sản.