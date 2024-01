Lượng khách hàng không tại Hàn Quốc năm 2023 lần đầu hồi phục mốc 100 triệu người sau 4 năm

Photo : YONHAP News

Theo thống kê về hàng không do Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố vào ngày 11/1, tổng lượng hành khách hàng không năm 2023 đạt 100.508.875 người, hồi phục bằng 81,5% so với năm 2019 (123.366.608 người), lần đầu cán mốc 100 triệu người sau 4 năm.Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, trong giai đoạn 2020-2022, lượng hành khách chưa bằng một nửa so với năm 2019. Đến năm 2023, lượng khách bay nội địa đạt 32.190.000 người, hồi phục bằng 97,6% năm 2019. Lượng khách bay quốc tế đạt 68.320.000 người, bằng 75,6% so với cách đây 4 năm.Trong đó, tỷ lệ hồi phục lượng hành khách đường bay Nhật Bản là cao nhất, bằng 102,8% so với năm 2019, đạt 19.380.000 khách, tăng 500.000 khách so với 4 năm trước. Điều này được phân tích là bởi đồng yen giảm giá trị suốt năm 2023, giá vé máy bay giảm mạnh, kéo nhu cầu hàng không tăng vọt.Lượng khách đường bay tới châu Mỹ đạt 5.610.000 người, tăng 1,2% so với năm 2019, được phân tích là do tình hình dịch COVID-19 tại châu Mỹ có sự chuyển biến nhanh hơn các khu vực khác.Tuy nhiên, lượng khách đường bay tới Trung Quốc chỉ đạt 6.850.000 khách, bằng 37,1% so với năm 2019. Tháng 8 năm ngoái, Chính phủ Bắc Kinh đã nối lại các tuyến du lịch khách đoàn tới Hàn Quốc, nhưng do kinh tế Trung Quốc suy thoái, nhu cầu du lịch nước ngoài của người dân giảm, hình thức du lịch chủ yếu trước đây là khách đoàn chuyển sang thành hình thức du lịch khách lẻ.Lượng khách đường bay châu Âu đạt 2.630.000 người, bằng 64,5% so với năm 2019; đường bay châu Đại Dương đạt 2.630.000 người, hồi phục bằng 75,3%. Lượng khách đường bay châu Á (không bao gồm Nhật Bản và Trung Quốc) đạt 28.500.000 khách, hồi phục bằng 78,2%. Trong đó, lượng khách tới Malaysia hồi phục 52%, Hong Kong hồi phục 50%, Ma Cao 25%, vẫn còn ở mức thấp.