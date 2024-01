Ngân hàng trung ương Hàn Quốc đóng băng lãi suất lần thứ 8 liên tiếp

Photo : YONHAP News

Ủy ban Chính sách tiền tệ thuộc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 11/1 đã mở cuộc họp đầu tiên trong năm 2024, quyết định tiếp tục duy trì lãi suất cơ bản hiện hành ở mức 3,5%/năm. Đây là lần thứ 8 liên tiếp BOK đóng băng lãi suất kể từ lần đầu vào tháng 2 năm ngoái.Ngân hàng trung ương giải thích tốc độ tăng giá tiêu dùng mặc dù đang chậm lại, nhưng vẫn ở mức cao, thêm vào đó là dự báo bất ổn lớn, nên BOK nhận định thời điểm hiện tại cần tiếp tục duy trì đường lối thắt chặt tiền tệ để kiểm tra các điều kiện chính sách đối nội, đối ngoại. Ngân hàng trung ương dự báo giá dầu quốc tế, giá nông sản, tình hình kinh tế trong và ngoài nước sẽ còn nhiều bất ổn trong thời gian tới.Ủy ban Chính sách tiền tệ sẽ xem xét xu hướng tăng trưởng của nền kinh tế trong tương lai, ổn định tỷ lệ tăng giá tiêu dùng trong ngưỡng mục tiêu đề ra, đồng thời điều hành chính sách tiền tệ chú trọng tới ổn định tài chính. Điều này có nghĩa BOK sẽ tiếp tục thắt chặt tiền tệ "một cách đầy đủ và trong thời gian dài" cho tới khi nào chắc chắn đạt được mục tiêu kiểm soát giá tiêu dùng.Giá tiêu dùng tháng 12 năm ngoái tăng 3,2%, 5 tháng liên tiếp trên mức 3%. Ngân hàng trung ương nhận định tốc độ giảm giá tiêu dùng sẽ có thể chậm hơn so với dự báo ban đầu do ảnh hưởng từ gánh nặng chi phí tích tụ gần đây.Với quyết định đóng băng lãi suất của BOK, lãi suất cơ bản của Hàn Quốc tiếp tục thấp hơn 2% so với lãi suất của Mỹ (5,25~5,5%).Mặt khác, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc cùng ngày đã phát hành báo cáo "Đánh giá tình hình kinh tế", dự báo kinh tế Hàn Quốc sẽ tiếp tục chiều hướng cải thiện trong năm nay, tập trung vào xuất khẩu. Cán cân vãng lai sẽ tiếp tục đà thặng dư, nhìn chung đúng với dự báo ban đầu là 49 tỷ USD, nhờ sự hồi phục của lĩnh vực chíp bán dẫn. Về tình hình tuyển dụng trong năm nay, BOK nhận định tốc độ tăng lao động có việc làm sẽ chậm lại, chủ yếu ở lĩnh vực dịch vụ.