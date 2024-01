Photo : YONHAP News

Điều phối viên liên lạc chiến lược thuộc Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ (NSC) John Kirby trong buổi họp báo thường kỳ ngày 10/1 (giờ địa phương) khẳng định Nhà Trắng không thấy dấu hiệu nào về bất kỳ hình thức hợp tác quân sự giữa tổ chức vũ trang Hồi giáo Hamas và Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, ông Kirby không đề cập rõ là không có dấu hiệu về hợp tác quân sự giữa lực lượng Hamas và miền Bắc ở thời điểm hiện tại hay trong quá khứ.Trước đó, Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) đưa tin kèm hình ảnh liên quan cho biết lực lượng Hamas đang sử dụng vũ khí do Bắc Triều Tiên sản xuất. Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) cũng có chung nhận định, đồng thời công bố bức ảnh chụp một vũ khí mà Hamas sử dụng, trên đó có ghi ký hiệu bằng chữ Hàn Hangeul.Mặt khác, Nhà Trắng cũng xác nhận việc Nga nhận hàng chục tên lửa đạn đạo từ Bắc Triều Tiên, và đã phóng nhiều phát nhắm vào Ukraine vào cuối tháng 12 năm ngoái, ngày 2 và 6/1 vừa qua.Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 10/1 (giờ địa phương) cũng đã tổ chức cuộc họp liên quan đến vấn đề này. Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Hwang Joon-kook đã lên án mạnh mẽ, nhấn mạnh việc giao dịch vũ khí giữa Matxcơva và Bình Nhưỡng vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng bảo an, đe dọa nghiêm trọng tới an ninh bán đảo Hàn Quốc, hối thúc hai nước ngừng hợp tác quân sự. Phó Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Robert Wood thì chỉ ra rằng muốn giải quyết được tình hình tồi tệ trong suốt hai năm qua tại Ukraine thì cần phải xử lý vấn đề Nga vi phạm nghị quyết cấm vận của Hội đồng bảo an.Tuy nhiên, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc đã phản đối quyết liệt, cho rằng Mỹ tung tin đồn thất thiệt mà không đưa ra bằng chứng gì. Matxcơva còn chỉ trích ngược lại Ukraine và các nước phương Tây về việc Kiev dùng tên lửa do các nước phương Tây cung cấp để tấn công vào các mục tiêu ở khu dân cư thuộc thành phố Donetsk (phía Đông Ukraine).Trước cuộc họp của Hội đồng bảo an, 8 nước trong đó có Hàn Quốc và Mỹ đã ra tuyên bố chung, chỉ trích mạnh mẽ việc Nga phóng tên lửa nhắm vào Ukraine, khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Một phần vũ khí được Matxcơva dùng để thực hiện vụ tấn công này là tên lửa đạn đạo và bệ phóng tên lửa mua từ Bình Nhưỡng.