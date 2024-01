Chính phủ Hàn Quốc thâm hụt ngân sách gần 50 tỷ USD trong vòng 11 tháng đầu năm 2023

Photo : KBS News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 11/1 phát hành báo cáo "Xu hướng tài chính tháng 1/2024". Tính tới tháng 11 năm ngoái, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 529.200 tỷ won (402,54 tỷ USD), giảm 42.400 tỷ won (32,25 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022.Đặc biệt, khoản thu thuế giảm 49.400 tỷ won (37,58 tỷ USD), còn 324.200 tỷ won (246,6 tỷ USD) do thu thuế thu nhập, thuế doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng đều giảm. Các khoản thu ngoài thuế đạt 24.800 tỷ won (18,86 tỷ USD), giảm 2.600 tỷ won (1,98 tỷ USD).Tổng chi ngân sách Nhà nước tính tới tháng 11 là 548.600 tỷ won (417,3 tỷ USD), giảm 73.800 tỷ won (56,14 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước. Sự sụt giảm mạnh này là do các dự án đối phó với dịch COVID-19 đã được thu hẹp, chính sách bù đắp thiệt hại cho các tiểu thương cũng đã chấm dứt.Trong năm ngoái, cán cân tài chính tổng hợp (tổng thu trừ chi) thâm hụt 19.500 tỷ won (14,83 tỷ USD) tính tới cuối tháng 11. Cán cân quản lý tài chính, thể hiện tình hình tài chính thực tế của Chính phủ, bằng cán cân tài chính tổng hợp trừ 4 khoản quỹ như quỹ lương hưu, quỹ bảo hiểm tuyển dụng, thâm hụt 64.900 tỷ won (49,37 tỷ USD), cao hơn hẳn so với dự báo mà Chính phủ đưa ra là 58.200 tỷ won (44,27 tỷ USD).Nợ quốc gia (nợ Chính phủ trung ương) tính đến cuối tháng 11 là 1.109.500 tỷ won (843,95 tỷ USD), tăng 4.000 tỷ won (3,04 tỷ USD) so với một tháng trước. Quy mô phát hành trái phiếu Chính phủ của cả năm 2023 là 165.700 tỷ won (126,04 tỷ USD).