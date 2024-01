Photo : YONHAP News

Đang trong chuyến thăm ba nước vùng Baltic, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11/1 (giờ địa phương) đã có buổi diễn thuyết tại thủ đô Tallinn của Estonia, cho biết Nga đã nhận hơn 1 triệu viên đạn pháo từ Bắc Triều Tiên, và đang đàm phán mua tên lửa của Iran.Nhà Trắng gần đây cũng quy kết Bình Nhưỡng đã cung cấp hàng chục tên lửa và bệ phóng tên lửa đạn đạo cho Matxcơva, và Nga đã phóng nhiều tên lửa xuất xứ Bắc Triều Tiên nhắm vào Ukraine.Ngoài ra, ông Zelensky cũng cho rằng việc đình chiến chỉ giúp Nga có thêm thời gian để tái vũ trang tấn công Ukraine, nên Kiev không thể cam chịu mối uy hiếp này. Điều quan trọng hơn cả là Nga phải chịu trách nhiệm cho tất cả tội ác và hành vi tàn phá dã man trong cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh mục tiêu quan trọng nhất trong năm nay của Ukraine là thúc đẩy việc thực hiện kế hoạch hòa bình mà cho đến nay đã có hơn 80 nước tham gia.Kiev hiện đang đặt mục tiêu ban bố "công thức hòa bình" 10 điểm, bao gồm việc Nga rút hoàn toàn quân đội khỏi Ukraine. Cuộc họp về công thức hòa bình Ukraine lần thứ 4 với sự tham gia của quan chức an ninh các nước dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 14/1 tới tại Thụy Sĩ.Một ngày trước, Tổng thống Zelensky đã bất ngờ đến thăm thủ đô Vilinius của Litva, tiếp tục kêu gọi sự hỗ trợ của phương Tây trước tình hình Ukraine đang thiếu hệ thống phòng không để ngăn chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái.Mặt khác, hãng tin Kyodo của Nhật Bản ngày 12/1 đưa tin cho biết Chính phủ Ukraine lần đầu khẳng định tên lửa mà Nga phóng vào nước này hôm 2/1 vừa qua là tên lửa đạn đạo tầm ngắn KN-23, còn được gọi là tên lửa Iskander phiên bản Bắc Triều Tiên.Cơ quan chức năng của Ukraine đã thu thập mảnh vỡ một tên lửa do Nga phóng vào Kharkiv, thành phố lớn thứ hai ở Ukraine, sau đó chuyển đến cơ quan nghiên cứu thuộc Bộ Quốc phòng ở thủ đô Kiev để tiến hành phân tích, so sánh với hình ảnh tên lửa KN-23 được chụp khi Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un thăm cơ sở tên lửa liên quan, và thấy có nhiều phần trùng khớp với KN-23. Một quan chức của Ukraine nhận định rõ ràng việc phóng tên lửa KN-23 sẽ không thể thực hiện được bằng thiết bị phóng tên lửa của Nga, nên nước này đã nhập thiết bị liên quan từ miền Bắc.