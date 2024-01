Hàn Quốc tham gia

Photo : YONHAP News

Phái đoàn thường trực Hàn Quốc tại Liên hợp quốc ngày 11/1 (giờ địa phương) cho biết đã cùng tham gia vào "Cam kết chung về khí hậu, hòa bình và an ninh" của các nước thành viên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, bước đi đầu tiên liên quan tới "khí hậu và an ninh" trong nhiệm kỳ mới của Hội đồng bảo an năm nay.Cam kết chung về khí hậu, hòa bình và an ninh được ra mắt vào tháng 3 năm ngoái, nhằm tăng cường sự phối hợp trong Hội đồng bảo an, giữa các nước thành viên có cùng lập trường về việc coi trọng các chủ đề nghị sự liên quan đến khí hậu và an ninh.Các nước tham gia cam kết chung sẽ hợp tác để đảm bảo các nội dung liên quan đến khí hậu và an ninh được đưa vào các hoạt động và báo cáo kết quả của Hội đồng bảo an, đồng thời nêu bật các chủ đề nghị sự về khí hậu và an ninh khi nước đó đảm nhận vị trí nước Chủ tịch Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Một quan chức thuộc Phái đoàn thường trực Hàn Quốc tại Liên hợp quốc cho biết Hội đồng bảo an dự kiến sẽ tiến hành các hoạt động để đối phó với tác động từ biến đổi khí hậu một cách có hệ thống và thực tế hơn dựa trên những bằng chứng khách quan.Trước cuộc họp chính thức của Hội đồng bảo an về vấn đề Tây Phi và khu vực Sahel, Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Hwang Joon-kook chiều 11/1 đã tham dự một cuộc họp ngắn với đại diện 9 đại diện các nước khác cũng tham gia cam kết chung gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nhật Bản, Thụy Sĩ, Mozambique, Malta, Guyana và Slovenia. Tại đây, các bên đã bày tỏ lo ngại sâu sắc và hối thúc các biện pháp khẩn cấp trước những tác động nghiêm trọng từ biến đổi khí hậu tới hòa bình và an ninh của Tây Phi và khu vực Sahel.