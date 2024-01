Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 12/1 công bố báo cáo đánh giá tình hình nền kinh tế tháng 1, trong đó phân tích nền kinh tế đang ngày càng có nhiều dấu hiệu hồi phục, tập trung ở mảng xuất khẩu. Tuy nhiên, báo cáo cũng lo ngại về tình trạng đình trệ tiêu dùng tư nhân và đầu tư xây dựng, chỉ ra rằng tốc độ hồi phục ở từng lĩnh vực kinh tế có sự khác biệt.Trong báo cáo tháng 11 và tháng 12 năm ngoái, Bộ Tài chính đánh giá nền kinh tế "có dấu hiệu hồi phục". Lần này, báo cáo bổ sung thêm một số yếu tố tiêu cực liên quan tới bất ổn xuất phát từ vụ công ty kỹ thuật và xây dựng Taeyoung đề nghị nhóm chủ nợ tái cơ cấu nợ.Tiêu dùng tư nhân quý III năm ngoái tăng 0,3% so với quý trước; doanh số bán lẻ giảm 2,6%. Tiến độ thi công xây dựng trong tháng 11 năm ngoái giảm 4,1% so với tháng 10. Ngược lại, xuất khẩu tháng 12 đạt 57,66 tỷ USD, tăng 5,1% so với một năm trước. Trong số 15 mặt hàng xuất khẩu chủ lực như tàu thuyền, ô tô, chíp bán dẫn, có 8 mặt hàng có giá trị xuất khẩu tăng. Giá tiêu dùng tháng 12 tăng 3,2%, gần tương tự mức tăng tháng 11 (3,3%), được phân tích là do giá dầu mỏ, mặt hàng thực phẩm chế biến giảm.Song song với kỳ vọng về tiến triển ở lĩnh vực công nghệ thông tin, Chính phủ cũng chỉ ra các yếu tố bất ổn như rủi ro địa chính trị, bất ổn chuỗi cung ứng. Chính phủ khẳng định sẽ quản lý chặt chẽ các yếu tố rủi ro, nỗ lực triển khai các chính sách nâng cao tính năng động cho nền kinh tế, vì thế hệ tương lai.