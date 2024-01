Bài toán đặt ra với đảng mới của cựu Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành

Photo : YONHAP News

Cựu Chủ tịch đảng đối lập Dân chủ đồng hành Lee Nak-yon đã chính thức ra khỏi đảng vào ngày 11/1. Ông Lee dự kiến tổ chức cuộc họp của Ủy ban trù bị thành lập đảng vào đầu tuần tới, đặt mục tiêu ra mắt đảng mới vào đầu tháng 2. Vấn đề đặt ra là liệu sẽ có bao nhiêu nghị sĩ đương nhiệm tham gia vào đảng mới của ông Lee.Theo luật hiện hành, ứng cử viên sơ bộ đã bị loại trong cuộc đua ứng cử viên của một đảng sẽ không thể tranh cử ở khu vực đó. Do vậy, ông Lee phải lôi kéo được thật nhiều nghị sĩ đương nhiệm của đảng Dân chủ đồng hành trước khi cuộc chạy đua ứng cử viên trong đảng chính thức bắt đầu.Ngoài ra, việc liên minh với các đảng mới khác cũng là bài toán không hề dễ dàng, như đảng mới của cựu Chủ tịch đảng Sức mạnh quốc dân Lee Jun-seok, đảng "Hy vọng của Hàn Quốc" hay đảng "Lựa chọn mới", và ba người thuộc nhóm nghị sĩ "Nguyên tắc và lẽ thường" đã xin ra khỏi đảng Dân chủ đồng hành hôm 10/1.Một kịch bản tối ưu nhất cho Tổng tuyển cử tới là đảng mới của ông Lee phải liên minh được tất cả các đảng mới với nhau. Tuy nhiên, việc liên minh với đảng mới của ông Lee Jun-seok là điều hết sức khó khăn, do sự khác nhau về hệ tư tưởng. Ngoài ra, trong quá trình sáp nhập sẽ có thể nảy sinh vấn đề là liệu các đảng mới có thể đưa ra được giá trị và tầm nhìn khác biệt cho cử tri so với hai đảng lớn hiện nay hay không.Chỉ còn 89 ngày nữa sẽ diễn ra Tổng tuyển cử. Sự thành bại của đảng mới phụ thuộc vào việc ông Lee phải hoàn thành thật nhanh quá trình phức tạp này, dập tắt những ồn ào, và đưa ra được những chính sách thu hút cử tri.