Giá xuất nhập khẩu tháng 12/2023 tại Hàn Quốc đồng loạt giảm

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 16/1 công bố số liệu thống kê về chỉ số giá xuất nhập khẩu tháng 12/2023. Trong tháng trước, chỉ số giá nhập khẩu đạt 132,46 điểm, giảm 1,7% so với tháng 11 (134,75 điểm). Giá nhập khẩu đã tăng 4 tháng liên tiếp từ tháng 7 rồi tăng trở lại vào tháng 11, nhưng lại giảm tiếp vào tháng 12.Giá nhập khẩu nguyên liệu thô giảm 4,6% so với tháng 11 chủ yếu là do giá khoáng sản giảm 5,2%; hàng hóa trung gian giảm 0,4% trong đó than đá, chế phẩm dầu mỏ giảm 1,4%, chế phẩm hóa học giảm 1,2%. Giá nhập khẩu hàng tiêu dùng giảm 0,1% so với tháng 11, trong khi hàng hóa vốn tăng 0,3%.BOK phân tích trong tháng 12, giá nhập khẩu bằng đồng won giảm 1,7% so với tháng trước, do giá các mặt hàng khoáng sản, hóa chất giảm, ảnh hưởng từ giá dầu quốc tế giảm. Giá dầu quốc tế (dầu Dubai) đã giảm từ 83,55 USD một thùng trong tháng 11 năm ngoái xuống 77,3 USD một thùng trong tháng 12.Về ảnh hưởng từ xung đột quân sự trên biển Đỏ gần đây, BOK nhận định giá dầu tháng 12 đã giảm nhiều so với trước, và dự báo sẽ không tăng mạnh trong tháng 1. Hiện tại, BOK nhận thấy tình hình tại biển Đỏ chưa ảnh hưởng lớn tới xuất nhập khẩu của Hàn Quốc.Giá nhập khẩu tính theo tiền tệ ký kết hợp đồng (loại trừ ảnh hưởng của tỷ giá) giảm 1,5% so với tháng 11.Chỉ số giá xuất khẩu bằng đồng won trong tháng 12 năm ngoái đạt 115,07 điểm, giảm 0,9% so với tháng 11 (116,16 điểm). Do giá dầu quốc tế giảm, giá xuất khẩu than đá và chế phẩm dầu mỏ giảm 6%, chế phẩm hóa chất giảm 1,5%. Chỉ số giá xuất khẩu theo tiền tệ ký kết hợp đồng (loại trừ ảnh hưởng của tỷ giá) giảm 0,7% so với một tháng trước.Chỉ số giá nhập khẩu năm 2023 giảm 8,2%, giá xuất khẩu giảm 7,9%. BOK phân tích giá xuất khẩu giảm mạnh là do giá các mặt hàng như máy tính, thiết bị điện tử và quang học vẫn chưa thể bằng năm trước. Trong khi đó, giá nhập khẩu giảm là do giá dầu quốc tế giảm 14,8% và giá sản phẩm than đá, dầu mỏ cũng giảm so với năm 2022.