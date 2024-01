Lãnh đạo toàn cầu thảo luận về khủng hoảng an ninh tại Diễn đàn Davos

Photo : YONHAP News

Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF), được biết đến với tên gọi Diễn đàn Davos, đã chính thức khai mạc tại thành phố Davos (Thụy Sĩ) vào ngày 15/1 (giờ địa phương). Lãnh đạo các nước đã đồng loạt lên tiếng về việc chấm dứt tranh chấp đang diễn ra khắp nơi trên Trái đất, đặc biệt là cuộc chiến tranh Nga-Ukraine đã kéo dài hai năm.Các nước phương Tây khẳng định sẽ tiếp tục viện trợ cho Kiev. Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EU) Ursula von der Leyen trong bài phát biểu đặc biệt vào ngày 16/1 (giờ địa phương) đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc tiếp tục viện trợ vũ khí, tiếp sức cho cuộc kháng chiến của Ukraine.Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg thì nhấn mạnh phải tiếp tục viện trợ vũ khí nhiều hơn nữa cho Ukraine. Càng đảm bảo được sự hỗ trợ đáng tin cậy về mặt quân sự thì khả năng những nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh sẽ càng đạt được thành công. Trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thì một lần nữa đề nghị sự viện trợ của các nước, kêu gọi cộng đồng quốc tế đầu tư vào tái thiết nước này.Tại Diễn đàn Davos năm nay, hai nghị sự trọng tâm khác là chiến tranh Israel-Hamas nổ ra từ tháng 10 năm ngoái đã khiến 25.000 người thiệt mạng, và tình hình căng thẳng dâng cao tại biển Đỏ sau các vụ tấn công liên tiếp vào tàu thuyền thương mại của phiến quân Houthi (Yemen). Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani kêu gọi các bên phải ngừng giao chiến trên Dải Gaza thì mới có thể ngăn chiến tranh lan rộng tại Trung Đông. Nước này cũng nhấn mạnh đòn tấn công trả đũa của Anh, Mỹ nhắm vào Houthi không thể giải quyết tình hình, mà phải cần tới những nỗ lực ngoại giao.Ngoại trưởng Ả-rập Xê-út Faisal bin Farhan Al Saud thì để khỏ khả năng thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel nếu vấn đề Palestine, bao gồm chiến tranh trên Dải Gaza được giải quyết. Trong khi đó, Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan thì khẳng định Mỹ vẫn theo đuổi giảm nhẹ căng thẳng tại Trung Đông. Ông Sullivan cho biết trong cuộc gặp kín với Tổng thống Ukraine, hai bên đã trao đổi về tình hình chiến tranh và các nguồn lực đa dạng. Chính phủ Mỹ đang đặt trọng tâm vào việc giành được sự ủng hộ của Thượng viện và Hạ viện nhằm huy động nguồn vốn hỗ trợ cho Ukraine. Cố vấn an ninh Mỹ cũng bày tỏ lo lắng về mối đe dọa quân sự Bắc Triều Tiên. Tổng thư ký NATO thì cũng nhắc tới việc Nga sử dụng tên lửa đạn đạo do Bắc Triều Tiên sản xuất và máy bay không người lái (drone) của Iran.