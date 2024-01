Photo : YONHAP News

Trong phiên thảo luận về "Năng lượng nguyên tử mới" tại Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF), còn được gọi là "Diễn đàn Davos" diễn ra tại Thụy Sĩ ngày 16/1 (giờ địa phương), Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của nhà máy điện nguyên tử trong việc đối phó với biến đổi khí hậu và tăng cường an ninh năng lượng.Seoul sẽ nỗ lực để đưa nhà máy điện nguyên tử đóng góp vào sự phát triển bền vững và tăng cường an ninh năng lượng, thoát dần khỏi các nguồn năng lượng phát thải carbon. Ông Han đề nghị các nước tham gia vào sáng kiến Năng lượng không phát thải carbon (CFE) mà Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đề xuất tại Đại hội đồng Liên hợp quốc.Tại phiên thảo luận về trí tuệ nhân tạo (AI), Thủ tướng Hàn Quốc chỉ ra rằng trong tương lai gần, sự cách biệt về công nghệ trí tuệ nhân tạo có thể dẫn tới những vấn đề nghiêm trọng trên toàn thế giới. Thủ tướng giới thiệu về những nỗ lực của Seoul nhằm thiết lập nền tảng quốc tế về AI, như tổ chức Hội nghị thượng đỉnh an toàn AI lần thứ hai.Vào chiều cùng ngày, Thủ tướng Han đã có cuộc gặp với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, thảo luận về phương án tăng cường hợp tác song phương.