Tổng thống Hàn Quốc cam kết thúc đẩy thị trường vốn

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 17/1 đã chủ trì hội thảo dân sinh lần thứ 4 về chủ đề "Tài chính chia sẻ và mở rộng nấc thang cơ hội". Hội thảo dân sinh là một hình thức báo cáo công tác đầu năm của các ban ngành, mới được Tổng thống đưa vào áp dụng từ năm nay, trong đó có sự tham gia của cả các chuyên gia, đại diện người dân.Tổng thống Yoon chỉ ra hai nguyên tắc trong chính sách tài chính, đó là thúc đẩy thị trường vốn và xóa bỏ các "cartel" (nhóm/tập đoàn lợi ích) ở lĩnh vực tài chính. Trước tiên, để thúc đẩy thị trường vốn, Tổng thống một lần nữa nhấn mạnh về việc cải cách thuế liên quan tới tài chính như thuế thu nhập đầu tư từ tài chính và cấm giao dịch bán khống.Ông Yoon chỉ ra rằng thị trường Hàn Quốc cũng đang cạnh tranh với thị trường các nước khác. Do vậy, phải mạnh tay xóa bỏ những quy chế không phù hợp với tiêu chuẩn toàn cầu trong thị trường vốn.Đặc biệt, Chính phủ quyết định lập chế độ về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, nhằm bảo vệ quyền lợi cho các cổ đông nhỏ. Chính phủ sẽ nâng hạn mức tài khoản tiết kiệm cá nhân (ISA) lên gấp hai lần so với hiện nay; nâng hạn mức số tiền không bị đánh thuế đối với thu nhập từ lãi, lợi tức, từ mức 2 triệu won (1.486 USD) như hiện tại lên 5 triệu won (3.716 USD).Tổng thống nhấn mạnh trong năm qua, trong khi lợi nhuận của các công ty chíp bán dẫn là 6.000 tỷ won (4,46 tỷ USD) thì lợi nhuận của giới ngân hàng lên tới 60.000 tỷ won (44,6 tỷ USD). Giới tài chính đang kinh doanh lãi suất một cách dễ dàng trong giai đoạn lãi suất cao như hiện nay. Để các ngân hàng cũng có thể cạnh tranh, Chính phủ sẽ mở rộng phạm vi đảo nợ (refinance), tức dùng khoản vay mới (với lãi suất tốt hơn) để trả khoản vay cũ, để áp dụng với cả các khoản vay tiền đặt cọc thuê nhà trọn gói (jeonse).Ông Yoon cũng nhấn mạnh thị trường tự do phải trở thành nền tảng cho cạnh tranh công bằng. Chính phủ có trách nhiệm phải điều chỉnh tác dụng phụ phát sinh từ sự độc quyền, để tạo ra một cơ chế cạnh tranh hợp lý, công bằng.Giới ngân hàng quyết định sẽ hoàn lãi suất lên tới 1.600 tỷ won (1,19 tỷ USD) cho 1,87 triệu tiểu thương và hộ kinh doanh nhỏ lẻ, như một nỗ lực nhằm chia sẻ lợi ích tài chính với người dân.