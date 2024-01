Photo : YONHAP News

Cố vấn an ninh quốc gia Nhà trắng Jake Sullivan ngày 16/1 (giờ địa phương) cho biết Bắc Triều Tiên là một trong những mối lo ngại lớn liên quan đến an ninh nước Mỹ, trong bối cảnh miền Bắc gần đây đẩy cao khiêu khích và uy hiếp với Hàn Quốc. Lập trường này được Cố vấn Sullivan đưa ra trong bài phát biểu tại Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF), còn gọi là "Diễn đàn Davos", diễn ra tại thành phố Davos của Thụy Sĩ vào cùng ngày.Tuy nhiên, ông Sullivan cũng bày tỏ sự lạc quan, bởi các thế lực theo chủ nghĩa chuyên chế càng cố gắng phá vỡ trật tự thế giới bằng bạo lực và sự cưỡng ép thì chỉ càng khiến cho mối quan hệ giữa Mỹ với các đồng minh và đối tác càng trở nên gần gũi hơn. Đây là một nghịch lý mà những nhà lãnh đạo như Tổng thống Nga Vladimir Putin không thể giải quyết được.Theo Cố vấn Sullivan, khi nhắc đến chính trị thì mọi người trên hành tinh này sẽ quan tâm nhiều hơn đến việc liệu rằng cuộc sống của họ có được cải thiện hay không hơn là quan tâm đến tham vọng hay các dự án mang tư tưởng chủ nghĩa đế quốc. Mặc dù quân đội Mỹ và Anh gần đây đã không kích phiến quân Houthi của Yemen, song Washington cũng chỉ muốn tìm cách giảm nhẹ căng thẳng ở khu vực Trung Đông.Về giải pháp để Israel và Palestine cùng tồn tại như hai quốc gia độc lập, Cố vấn an ninh Mỹ nhận định đây là con đường duy nhất để mang đến nền hòa bình và sự ổn định cho tất cả, dù rằng hiện tại có quá nhiều sự phẫn nộ, đau đơn và bất ổn đến nỗi khó có thể tưởng tượng ra được.Ông Sullivan nhấn mạnh Mỹ đang quản lý các "mối quan hệ" quan trọng trên thế giới, nhưng quan hệ Mỹ-Trung là quan trọng hơn cả. Dù Mỹ và Trung Quốc đang cạnh tranh ở mọi mặt, nhưng Washington không theo đuổi sự đối đầu hay mâu thuẫn với Bắc Kinh.