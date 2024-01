Samsung đưa trí tuệ nhân tạo vào dòng điện thoại mới Galaxy S24

Photo : YONHAP News

Hãng điện tử Samsung ngày 17/1 (giờ địa phương) đã tổ chức sự kiện trình làng mẫu điện thoại trí tuệ nhân tạo (AI) đầu tiên trên thế giới - Galaxy S24.Ông Roh Tae-moon, Giám đốc mảng Trải nghiệm di động (MX) của Samsung phát biểu thiết bị di động đang trở thành điểm truy cập cơ bản của trí tuệ nhân tạo, Samsung Galaxy sẽ trở thành cầu nối cho những trải nghiệm AI an toàn và ý nghĩa.Chiếc điện thoại mới được cài đặt trí tuệ nhân tạo Galaxy AI do Samsung tự phát triển, giúp nâng cao mạnh mẽ về hiệu suất. Trí tuệ nhân tạo sẽ vẫn hoạt động ngay cả khi không có kết nối mạng. Thậm chí, tính năng "phiên dịch theo thời gian thực" vẫn hoạt động ngay cả khi điện thoại cài đặt chế độ máy bay. Tính năng này hỗ trợ 13 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Việt.Tính năng tìm kiếm cũng trở nên đơn giản hơn. Người dùng chỉ cần đánh dấu vào phần mong muốn tìm kiếm trên mạng xã hội là có thể hiển thị ngay kết quả tìm kiếm mà không cần phải chuyển đổi màn hình. Đây là một tính năng được Samsung hợp tác phát triển cùng với Google. Đối với tính năng chỉnh sửa ảnh, AI sẽ tự động phân tích bức ảnh và điều chỉnh lại cho cân bằng nếu bức ảnh bị chụp nghiêng.Mức giá cơ bản của mẫu Galaxy S24 Ultra đắt hơn một chút so với mẫu điện thoại mới nhất iPhone 15 Pro Max của hãng đối thủ Apple xét trên cùng dung lượng. Hãng điện tử Samsung sẽ lần lượt cho ra mắt sản phẩm mới trên toàn thế giới, bao gồm cả ở trong nước, từ ngày 31/1 tới.Trong khi đó, Apple lại đang chật vật với mẫu iPhone 15, như bắt đầu chương trình khuyến mại tại thị trường Trung Quốc. Dư luận quan tâm liệu mẫu điện thoại AI mới của Samsung có thể tạo ra được một thị trường mới hay không.