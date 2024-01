196 người tị nạn Bắc Triều Tiên bỏ trốn tới Hàn Quốc trong năm 2023

Photo : YONHAP News

Một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 18/1 cho biết trong năm ngoái, có 196 người tị nạn Bắc Triều Tiên nhập cảnh vào Hàn Quốc, tăng gấp ba lần so với năm 2021 (63 người) và năm 2022 (67 người), nhưng chỉ bằng 85% so với năm 2020 (229 người), thời điểm trước đại dịch COVID-19.Trong số đó, có 84% là nữ giới, 16% là nam giới. 74% là người lao động, nội trợ, nông dân. 70% đến từ khu vực giáp biên giới là tỉnh Ryanggang và Hamgyong. Phần lớn những người này trốn tới Hàn Quốc sau một thời gian dài cư trú ở nước thứ ba (ngoài Trung Quốc và Nga). Trong vòng 3-4 năm trở lại đây, số người Bắc Triều Tiên vượt biên sang Trung Quốc hay Nga rồi sau đó trốn tới Hàn Quốc là rất ít.Quan chức Bộ Thống nhất cho biết trong năm 2023, số người tị nạn thuộc tầng lớp thượng lưu như nhà ngoại giao, hoặc cán bộ được miền Bắc cử ra nước ngoài, du học sinh đạt cao nhất trong vòng vài năm trở lại đây. Tuy nhiên, Bộ Thống nhất không thể công bố con số cụ thể nhằm giữ kín thân phận cho họ.Trong năm ngoái, có hai vụ cả gia đình vượt biển đào tẩu tới Hàn Quốc, với tổng cộng là 13 người. Về điều này, Bộ Thống nhất từng giải thích họ trốn tới Hàn Quốc vì thiếu lương thực, một bằng chứng cho thấy tình hình nội bộ miền Bắc rất khó khăn.Tỷ lệ người tị nạn ngoài 20, 30 tuổi cũng tăng, đạt 99 người, chiếm một nửa. Trong một kết quả khảo sát gần đây của Bộ Thống nhất, số người trả lời chạy trốn khỏi Bắc Triều Tiên là vì "ghét thể chế của nước này", nhỉnh hơn một chút so với lý do "thiếu lương thực". Điều này cho thấy tỷ lệ thanh niên đào tẩu tăng có liên quan tới sự thay đổi nhận thức của thế hệ trẻ miền Bắc.