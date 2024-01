Chính giới Hàn Quốc tiếp tục công bố cam kết cho Tổng tuyển cử về cải cách chính trị và tỷ lệ sinh thấp

Photo : YONHAP News

Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân Han Dong-hoon ngày 18/1 công bố cam kết thứ 5 về cải cách chính trị, tuyên bố đảng này sẽ đề xuất dự luật xóa bỏ các thông lệ trong chính giới về việc lợi dụng hình thức buổi lễ ra mắt sách để nhận tiền quỹ chính trị.Ông Han chỉ ra một thực tế là chính giới Hàn Quốc đang được phép nhận quỹ chính trị theo hình thức tổ chức lễ giới thiệu sách, nhận số tiền lớn hơn nhiều so với giá bìa sách. Cần phải xóa bỏ thông lệ này một cách cứng rắn.Chủ tịch Han cho biết đảng cầm quyền sẽ lập dự luật ngay lập tức nếu đảng Dân chủ đồng hành tán thành. Nếu đảng đối lập phản đối thì đảng Sức mạnh quốc dân sẽ quyết tâm giành thắng lợi tại Tổng tuyển cử tháng 4 để thông qua dự luật.Mặt khác, Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung cùng ngày đã công bố đối sách tổng hợp về tỷ lệ sinh thấp, cam kết thứ 4 của đảng này cho Tổng tuyển cử sắp tới.Ông Lee chỉ ra rằng tổng tỷ suất sinh được dự báo sẽ giảm xuống 0,5 trẻ sau hai năm nữa, và dân số Hàn Quốc sẽ rơi xuống ngưỡng 30 triệu dân sau 50 năm nữa. Mặc dù Chính phủ đã chi 380.000 tỷ won (282,9 tỷ USD) ngân sách để đối phó với vấn đề tỷ lệ sinh thấp nhưng không đạt được hiệu quả đáng kể, cần có một sự chuyển đổi chính sách vượt bậc.Theo lãnh đạo đảng đối lập, lý do lớn nhất dẫn tới tỷ lệ sinh thấp là do sự bất bình đẳng nghiêm trọng về tài sản và thu nhập. Chính phủ phải đứng ra hỗ trợ trực tiếp cho các cặp vợ chồng mới cưới tích lũy tài sản, tăng cường trách nhiệm về việc sinh đẻ, chăm sóc con nhỏ. Chủ tịch Lee cam kết sẽ lập đối sách mạnh mẽ để giải quyết vấn đề nhà ở cho các cặp vợ chồng mới cưới, cải thiện môi trường lao động, giúp cân bằng công việc và gia đình.