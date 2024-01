Washington tiếp tục kêu gọi Bình Nhưỡng dừng khiêu khích, quay lại bàn đối thoại

Photo : YONHAP News

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller trong buổi họp báo ngày 17/1 (giờ địa phương) đã hối thúc Bắc Triều Tiên chấm dứt các hành vi khiêu khích thêm gây hại đến an ninh, quay trở lại con đường ngoại giao. Đặc biệt, Washington khuyến nghị Bình Nhưỡng quản lý khủng hoảng quân sự, tham gia thảo luận thực chất để tìm ra phương pháp mang đến nền hòa bình bền vững trên bán đảo Hàn Quốc.Ông Miller tái khẳng định lại lập trường rằng Mỹ hoàn toàn không có ý đồ thù địch đối với miền Bắc. Mỹ sẽ thảo luận chặt chẽ với các đồng minh, bao gồm cả Hàn Quốc và Nhật Bản, về phương án tối ưu để kìm hãm các hành vi tấn công của Bắc Triều Tiên. Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh miền Bắc gần đây tuyên bố phóng thành công tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) bội siêu thanh.Về việc Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Choe Son-hui thăm Nga, hội đàm với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov và Tổng thống Vladimir Putin, người phát ngôn Miller chỉ ra rằng thế giới đang tận mắt thấy hai nước Nga-Triều giao dịch vũ khí, cũng như chỉ trích Matxcơva vi phạm nghị quyết cấm vận Bình Nhưỡng của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, bao gồm cả nghị quyết mà chính nước này đã từng ủng hộ.Mặt khác, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Patrick Ryder trong một buổi họp báo cũng khẳng định Mỹ vẫn luôn yêu cầu Bắc Triều Tiên dừng các động thái làm suy yếu nền an ninh, và cho biết sẽ hợp tác với các đồng minh để bảo vệ nền hòa bình và an ninh trong khu vực. Về chuyến thăm Nga của Ngoại trưởng miền Bắc, ông Ryder một lần nữa nhấn mạnh Washington không mong muốn Matxcơva được cung cấp vũ khí để sử dụng cho cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine.