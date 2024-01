Lượng du khách người Hàn đến Nhật Bản tăng mạnh trong năm 2023

Photo : YONHAP News

Cục Du lịch quốc gia Nhật Bản (JNTO) ngày 17/1 công bố số liệu thống kê cho biết lượng du khách quốc tế đến quốc gia này trong năm ngoái là 25,07 triệu người, bằng 79% so với năm 2019 (31,88 triệu người), thời điểm trước khi bùng dịch COVID-19.Xét theo quốc gia, du khách Hàn Quốc là nhiều nhất với 6,96 người, chiếm 28% tổng thể, tăng 25% so với năm 2019. Lý do lượng du khách người Hàn tăng mạnh được cho là nhờ giá trị đồng yen suy giảm, và các hãng hàng không tăng số chuyến bay tới Nhật Bản, bao gồm cả các chuyến bay thẳng từ Hàn Quốc tới các địa phương của xứ sở hoa anh đào. Tỷ giá won/yen vào tháng 11 năm ngoái là 860 won đổi 100 yen, mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.Sau Hàn Quốc, nước có nhiều du khách đến Nhật Bản trong năm ngoái lần lượt là Đài Loan (4,2 triệu người), Trung Quốc (2,43 triệu người), Hong Kong (2,11 triệu người), Mỹ (2,05 triệu người).