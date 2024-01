Quan chức an ninh Hàn-Mỹ-Nhật chúc mừng thỏa thuận hợp tác lượng tử giữa trường đại học ba nước

Photo : YONHAP News

Bên lề Đối thoại kinh tế thế giới (WEF) tại Thụy Sĩ, Hiệu trưởng Đại học quốc gia Seoul Ryu Hong-lim, Hiệu trưởng Đại học Chicago Paul Alivisatos và Hiệu trưởng Đại học Tokyo Teruo Fujii đã ký kết ý định thư hợp tác về lượng tử; nhất trí tăng cường giao lưu học thuật và hợp tác nghiên cứu giữa ba trường ở lĩnh vực này.Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc Chang Ho-jin, Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan và Tổng thư ký Ban An ninh quốc gia Nhật Bản Akiba Takeo ngày 18/1 đã ra tuyên bố chung, chúc mừng và ủng hộ thỏa thuận hợp tác lượng tử giữa ba trường đại học này.Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản là những nước đi đầu về đầu tư nghiên cứu phát triển. Sự hợp tác giữa cơ quan nghiên cứu của ba nước sẽ là động lực để đạt được những bước tiến mới, giúp ba nước cùng vượt qua bước ngoặt đổi mới công nghệ.Trước đó, tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật tháng 8 năm ngoái, lãnh đạo ba nước đã nhất trí xúc tiến hợp tác máy tính lượng tử và nghiên cứu chung ở lĩnh vực công nghệ cao giữa cơ quan nghiên cứu quốc gia của ba nước. Tháng 11 năm ngoái, lãnh đạo Hàn-Nhật đã cùng tới thăm Đại học Stanford của Mỹ, tái xác nhận về việc cần thiết tăng cường hợp tác công nghệ, giao lưu nhân lực Hàn-Mỹ-Nhật ở lĩnh vực công nghệ cao như lượng tử.Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc cùng Cơ quan An ninh hạt nhân quốc gia Mỹ (NNSA), Ủy ban đổi mới khoa học Công nghệ thuộc Nội các Nhật Bản tháng 12 năm ngoái đã ký kết khung hợp tác về lĩnh vực lượng tử.Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đánh giá thông qua thỏa thuận hợp tác ký kết lần này, trường đại học của Hàn Quốc sẽ có thể xúc tiến một cách hệ thống nghiên cứu chung, giao lưu nhân lực với các đại học hàng đầu thế giới ở lĩnh vực lượng tử. Sự hợp tác này giữa ba trường được kỳ vọng sẽ đóng góp vào việc bồi dưỡng nhân tài, phát triển công nghệ một cách chủ động, khai thác thị trường mới cũng như tạo việc làm.