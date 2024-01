Hàn Quốc tham gia cuộc họp kín của Hội đồng bảo an về vấn đề Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc sáng ngày 18/1 (giờ địa phương) đã triệu tập cuộc họp kín về chủ đề không phổ biến vũ khí hạt nhân và vấn đề Bắc Triều Tiên tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ).Đây là cuộc họp về vấn đề miền Bắc đầu tiên trong năm nay của Hội đồng bảo an, được tổ chức theo đề nghị của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản. Seoul tham gia cuộc họp với tư cách là nước thành viên Hội đồng bảo an, nêu bật về mối đe dọa an ninh từ Bình Nhưỡng, cũng như sự cần thiết của cộng đồng quốc tế trong việc đối phó với vấn đề miền Bắc.Tại cuộc họp, các bên được cho là đã thảo luận về việc Bắc Triều Tiên tuyên bố phóng thành công tên lửa đạn đạo tầm trung bội siêu thanh sử dụng nhiên liệu rắn, gia tăng uy hiếp đối với Hàn Quốc gần đây, và mối đe dọa của miền Bắc đến nền an ninh thế giới.Seoul chia sẻ rằng Bình Nhưỡng đã có sự thay đổi chính sách hạt nhân trong hai ba năm trở lại đây, đồng thời nhấn mạnh Hội đồng bảo an cần quan tâm đến tất cả các mối đe dọa an ninh làm suy yếu nền hòa bình và sự an toàn trên thế giới, thay vì chỉ đối phó tập trung vào việc miền Bắc phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).Gặp gỡ báo giới sau cuộc họp, Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Hwang Joon-kook cho biết các bên đã trao đổi sâu rộng các vấn đề liên quan. Ông Hwang cho rằng Hội đồng bảo an cần phải phá vỡ sự im lặng về những vấn đề cần phải giải quyết. Tuy nhiên, các chuyên gia ngoại giao nhận định rằng trong bối cảnh các nước thành viên Hội đồng bảo an đang có sự chia rẽ sâu sắc, tập thể này sẽ khó có thể đạt được sự đồng thuận về vấn đề Bắc Triều Tiên ở thời điểm hiện tại.