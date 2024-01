Đảng cầm quyền phản ứng việc Viện Kiểm sát tái điều tra nghi ngờ can thiệp bầu cử Thị trưởng Ulsan

Photo : KBS News

Viện Kiểm sát cấp cao Seoul ngày 18/1 đã chỉ thị cho Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul tái điều tra 5 cựu quan chức cấp cao trong Phủ Tổng thống của Chính phủ tiền nhiệm về nghi ngờ can thiệp vào cuộc bầu cử Thị trưởng Ulsan.Về quyết định này, Đại diện đảng Sức mạnh quốc dân tại Quốc hội Yun Jae-ok ngày 19/1 bày tỏ lập trường rằng "sự tất quy chính", tức mọi việc rốt cuộc phải quay về với lẽ phải.Ông Yun chỉ ra rằng đây là một vụ can thiệp bầu cử có tổ chức, xuất phát từ một lời nói của cựu Tổng thống Moon Jae-in, mong muốn ông Song Cheol-ho đắc cử Thị trưởng Ulsan. Vậy nhưng các nhân vật chủ chốt trong Phủ Tổng thống như cựu Cố vấn các vấn đề dân sinh Cho Kuk, cựu Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Im Jong-seok lại được tuyên trắng án, trong khi những người dưới quyền lại bị quy là thủ phạm chính, một điều không thể chấp nhận được.Trong khi đó, Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung trong buổi họp toàn thể nghị sĩ sáng ngày 19/1 nhắc đến việc giới chuyên gia an ninh Mỹ đang đề cập tới khả năng xảy ra chiến tranh trên bán đảo Hàn Quốc. Ông Lee nhấn mạnh Chính phủ đương nhiệm tuyệt đối không được rút "chốt an toàn hòa bình", mà phải thay đổi chính sách cứng rắn, thù địch với Bắc Triều Tiên; sự đối đầu "lấy cứng rắn đáp trả cứng rắn" sẽ không thể đạt được hòa bình và thịnh vượng.Bên cạnh đó, đảng đối lập chỉ trích gay gắt việc đảng Sức mạnh quốc dân tuyên bố sẽ kiến nghị Chính phủ phủ quyết dự thảo Luật đặc biệt về thảm họa giẫm đạp Itaewon. Chủ tịch Lee kêu gọi thay vì dùng quyền phủ quyết, Chính phủ phải đưa ra đối sách nào đó. Đảng này đề xuất chính giới nên bắt đầu từ việc sửa đổi Luật đặc biệt về hỗ trợ và ổn định nhà ở cho nạn nhân bị lừa đảo tiền đặt cọc thuê nhà trọn gói (jeonse).