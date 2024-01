Bình Nhưỡng lên án cuộc họp kín của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 21/1 đưa tin Bộ Ngoại giao nước này một ngày trước ra tuyên bố dưới danh nghĩa người phát ngôn, lên án mạnh mẽ việc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc tổ chức họp kín thảo luận về vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn bội siêu thanh gần đây. Tuyên bố lấy làm tiếc khi Hội đồng bảo an đặt vấn đề về quyền lợi chủ quyền của Bắc Triều Tiên, đưa vấn đề này lên bàn họp.Bộ Ngoại giao miền Bắc nhấn mạnh vụ phóng thử nghiệm tên lửa bội siêu thanh của nước này không gây ra bất cứ ảnh hưởng gì tới sự an toàn của các quốc gia láng giềng. Vậy nhưng Mỹ vẫn đưa vụ việc này lên Hội đồng bảo an, thậm chí một lần nữa điều động nhóm tác chiến tàu sân bay hạt nhân tới vùng biển gần bán đảo Hàn Quốc, tập trận quân sự khiêu khích và đe dọa cùng với "các thế lực tay sai".Bình Nhưỡng nhấn mạnh sẽ tuyệt đối không bỏ qua cách hành xử "bất thường" đã trở thành thông lệ của Mỹ tại Hội đồng bảo an, lăng mạ những nỗ lực phòng thủ chính đáng của nước khác là bất hợp pháp. Bắc Triều Tiên sẽ bảo vệ tới cùng quyền lợi chủ quyền và lợi ích hợp pháp của mình bằng cách lựa chọn hành động quyết liệt và rõ ràng.Vào ngày 18/1 (giờ địa phương), Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã mở cuộc họp kín về chủ đề "không phổ biến hạt nhân/Bắc Triều Tiên". Được biết, cơ quan này đã thảo luận sâu về mối uy hiếp miền Bắc đối với hòa bình và an ninh quốc tế, trong đó có Hàn Quốc, và việc nước này tuyên bố phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm trung bội siêu thanh sử dụng nhiên liệu rắn kiểu mới hôm 14/1.