Đảng Cải cách mới của ông Lee Jun-seok chính thức ra mắt

Photo : YONHAP News

Vào chiều ngày 20/1, đảng Cải cách mới đã tổ chức buổi lễ ra mắt, bầu cựu Chủ tịch đảng Sức mạnh quốc dân Lee Jun-seok làm Chủ tịch. Đảng mới bao gồm ba ủy viên tối cao và một Tổng thư ký.Đảng Cải cách mới đề ra phương hướng trở thành một chính đảng bảo thủ, dân chủ và tự do. Đảng này nhấn mạnh sẽ không đi theo con đường phủ nhận công lao của vị tướng quân Hong Beom-do, xúc phạm lãnh đạo Chính phủ lâm thời Đại Hàn Dân Quốc Kim Gu, định nghĩa đảo Dokdo là "khu vực tranh chấp".Đảng Cải cách mới cũng sẽ là một chính đảng dân chủ, không quay lưng lại với tính mạng của người dân và trách nhiệm của quốc gia. Đảng này chỉ trích Chính phủ đương nhiệm đã không truy cứu trách nhiệm rõ ràng đối với thảm họa giẫm đạp ở khu phố Itaewon, xảy ra giữa lòng thủ đô Seoul khiến 159 người thiệt mạng và 196 người bị thương hồi tháng 10/2022, cũng như đảng cầm quyền đã phản bội lòng dân, trung thành với quyền lực chứ không phải nhân dân.Đảng Cải cách mới cũng là một chính đảng tự do, sẽ lên tiếng bảo vệ tự do bất chấp mọi âm mưu "bịt miệng", và sẽ không để chủ nghĩa dân chủ bị sụp đổ, hạnh phúc và tự do của nhân dân bị lung lay.Tham dự lễ ra mắt đảng Cải cách mới, Chủ tịch Ủy ban Chiêu mộ nhân tài đảng Tương lai mới Lee Nak-yon hy vọng hợp tác với đảng mới để cùng hành động giải quyết các bài toán thời đại. Chủ tịch Ủy ban trù bị thành lập đảng Đại liên minh tương lai Cho Eung-cheon bày tỏ hy vọng hợp nhất với đảng Cải cách mới để làm theo mệnh lệnh từ người dân.Chủ tịch đảng Hy vọng của Hàn Quốc Yang Hyang-ja nhấn mạnh mặc dù xuất phát điểm khác nhau nhưng đảng này và đảng Cải cách mới có chung đích đến. Đồng Chủ tịch đảng Lựa chọn mới Keum Tae-sup thì nhấn mạnh sự đơn độc sẽ khó tạo ra thay đổi, mà cần tới sự hợp lực.