Photo : YONHAP News

Tập đoàn ô tô Hyundai của Hàn Quốc ngày 18/1 đã đệ trình bản ý kiến lên Chính phủ Mỹ, bày tỏ lập trường rằng việc Washington loại ngay lập tức các doanh nghiệp nước ngoài đáng lo ngại (FEOC) trong chuỗi cung ứng pin ô tô điện đối với một số mặt hàng khoáng sản trọng tâm là "phi thực tế".Hyundai chỉ ra rằng trong năm 2022, Trung Quốc đã tinh chế và sản xuất 100% than chì hình cầu tinh khiết, và 69% than chì tổng hợp, điều mà các nước khác có thể thay thế được Trung Quốc chỉ trong thời gian ngắn. Tập đoàn ô tô Hàn Quốc đề nghị Chính phủ Mỹ áp dụng tạm thời danh sách khoáng sản trọng tâm dùng trong chế tạo pin và phụ tùng pin mà không xét đến xuất xứ, trong đó bao gồm cả than chì.Để nhận được tiền trợ cấp xe ô tô điện theo Luật giảm lạm phát (IRA) của Mỹ, doanh nghiệp sản xuất xe ô tô điện không được phép nhập phụ tùng pin sản xuất bởi FEOC từ năm nay và khoáng sản trọng tâm dùng trong sản xuất pin từ năm 2025.Trong dự thảo quy định công bố vào tháng 12 năm ngoái, Chính phủ Mỹ trên thực tế định nghĩa FEOC là tất cả các doanh nghiệp Trung Quốc. Quy định này được chỉ ra là sẽ tạo gánh nặng lớn cho các doanh nghiệp sản xuất xe ô tô điện và pin trên toàn thế giới, vốn phụ thuộc lớn vào các mặt hàng khoáng sản trọng tâm xuất xứ Trung Quốc. Kể từ khi Washington thi hành quy định này, số dòng xe điện được nhận hỗ trợ đã giảm từ 43 loại tính đến cuối năm ngoái xuống còn 19 loại trong năm nay. Trong đó, kể từ tháng 4 năm 2023, hãng ô tô Hyundai không có dòng xe ô tô điện nào được nhận hỗ trợ từ Mỹ.Bên cạnh đó, tập đoàn ô tô Hyundai cũng đề xuất Chính phủ Mỹ áp dụng "tiêu chuẩn tối thiểu có thể chấp nhận được" (de minimis) ở mức 10%, tức là nếu khoáng sản trọng tâm chỉ chiếm dưới 10% tổng giá thành của xe thì sẽ không áp dụng quy định về FEOC. Đồng thời, hãng ô tô Hàn Quốc cũng đề nghị Washington sớm công bố danh sách các vật liệu pin không bị áp dụng quy định các doanh nghiệp nước ngoài đáng lo ngại.Mặt khác, ba hãng sản xuất pin lớn của Hàn Quốc là LG Energy Solution, SK On và Samsung SDI, và Hiệp hội ngành công nghiệp pin Hàn Quốc và Chính phủ Seoul cũng bày tỏ những khó khăn, đề nghị Chính phủ Mỹ hoãn thi hành quy định FEOC và có biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp thích nghi hiệu quả với quy định mới này.