Đảng đối lập xem xét tố giác Tổng thống can thiệp công việc nội bộ đảng cầm quyền

Photo : YONHAP News

Nội bộ đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đang có nhiều phản ứng trái chiều về việc Văn phòng Tổng thống gây sức ép yêu cầu Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp của đảng Han Dong-hoon từ chức.Chánh Văn phòng Tổng thống Lee Kwan-sup trong cuộc gặp với ông Han vào ngày 21/1 được cho là đã yêu cầu ông Han phải từ chức. Sau khi truyền thông đưa tin về nội dung này, ông Han đã tuyên bố sẽ tiếp tục làm công việc của mình", trên thực tế từ chối yêu cầu của Văn phòng Tổng thống.Nghị sĩ Lee Chul-gyu, một nhân vật thân cận với Tổng thống Yoon Suk-yeol trong đảng cầm quyền, trong bài phỏng vấn trên radio với Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) bày tỏ tin tưởng mâu thuẫn giữa đảng và Chính phủ sẽ sớm được hàn gắn. Ông Lee cho rằng đã có hiểu lầm trong quá trình truyền đạt ý kiến trong cuộc gặp giữa Chủ tịch Han và Chánh Văn phòng Tổng thống Lee Kwan-sup, và hiểu lầm này sẽ sớm được giải tỏa.Trong khi đó, nghị sĩ Lee Sang-min, một người mới gia nhập đảng Sức mạnh quốc dân gần đây, trong một chương trình phát thanh nói rằng nếu ông Han rút khỏi vị trí Chủ tịch thì đảng Sức mạnh quốc dân sẽ bị "vỡ vụn", khi đó, khả năng lãnh đạo, điều hành quốc gia của Tổng thống liệu còn nguyên vẹn hay không. Việc Văn phòng Tổng thống yêu cầu ông Han từ chức là sai, và Chánh Văn phòng Lee Kwan-sup phải chịu trách nhiệm về điều này.Về phần mình, đảng đối lập Dân chủ đồng hành chỉ trích vụ việc lần này không khác nào một bộ phim truyền hình kịch tính giữa mùa đông. Đảng này đang xem xét tố giác Tổng thống vì can thiệp vào công việc nội bộ của đảng cầm quyền. Nghị sĩ Kim Sung-ju của đảng đối lập chỉ ra rằng việc Tổng thống can thiệp vào quá trình tiến cử của đảng rõ ràng là vi phạm pháp luật. Ông Yoon càng can thiệp vào Tổng tuyển cử thì sẽ càng bị người dân chỉ trích mạnh mẽ hơn nữa.Trong khi đó, Văn phòng Tổng thống giải thích Tổng thống Yoon không ép ông Han nhất định phải từ chức, mà chỉ muốn nhấn mạnh rằng đảng cầm quyền phải tiến cử một cách công bằng cho Tổng tuyển cử sắp tới. Trên thực tế, Văn phòng Tổng thống đang hạn chế đề cập tới đảng cầm quyền, được cho là xuất phát từ nhận định phải sớm giải quyết tình hình.