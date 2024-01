Nga chỉ trích các nước phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine

Photo : YONHAP News

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 22/1 (giờ địa phương) đã triệu tập cuộc họp tại trụ sở Liên hợp quốc (New York, Mỹ) theo yêu cầu của Nga. Tại đây, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov chỉ trích việc các nước phương Tây hỗ trợ vũ khí cho Ukraine là đang gây trở ngại đến đàm phán hòa bình. Ông Lavrov quy kết các nước phương Tây đang lợi dụng Kiev để làm suy yếu Matxcơva mà không cần phải hy sinh mạng sống của quân đội nước mình.Trong khi đó, Đại sứ tại Liên hợp quốc của 46 nước và Liên minh châu Âu (EU) đã nhóm họp trước cuộc họp của Hội đồng bảo an, lên án mạnh mẽ lập trường của Nga là "giả nai". Trong tuyên bố chung, các nước này cho rằng Nga triệu tập cuộc họp Hội đồng bảo an cùng ngày là nhằm phân tán sự chú ý khỏi cuộc xâm lược Ukraine của nước này; đồng thời hối thúc Matxcơva ngừng chiến tranh xâm lược và rút quân đội khỏi lãnh thổ của Ukraine.Về việc Nga sử dụng tên lửa xuất xứ Bắc Triều Tiên, các nước cũng kêu gọi Matxcơva tuân thủ tất cả nghị quyết cấm giao dịch vũ khí với miền Bắc của Hội đồng bảo an. Các bên lo ngại về khả năng Nga đang giúp miền Bắc có năng lực nhạy bén hơn để phát triển công nghệ vũ khí.Mặt khác, trang báo điện tử Business Insider (BI) chuyên về kinh tế của Mỹ ngày 21/1 giờ địa phương đã dẫn bài phỏng vấn Tổng cục trưởng Tình báo quốc phòng Ukraine Kyrylo Budanov với tờ Thời báo tài chính của Anh, cho biết Bắc Triều Tiên đang là nơi cung cấp vũ khí lớn nhất của Nga. Ông này cho biết Bình Nhưỡng đã chuyển cho Matxcơva một lượng lớn đạn pháo.Theo ông Kyrylo Budanov, nếu không có sự giúp đỡ của miền Bắc thì Nga đã phải đối mặt với tình hình vô cùng tồi tệ, bởi nước này đang gặp khó khăn về quản lý chất lượng vũ khí trước các lệnh cấm vận của phương Tây sau khi chiến tranh xâm lược Ukraine. Vũ khí và đạn pháo của Nga đang cạn kiệt, và nước này đang tìm nguồn cung vũ khí từ các nước khác.