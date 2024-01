Tỷ lệ tham gia công đoàn tại Hàn Quốc lần đầu giảm sau 7 năm

Photo : KBS News

Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc ngày 23/1 công bố số liệu cho biết trong năm 2022, tỷ lệ người lao động tham gia công đoàn tại Hàn Quốc đạt 13,1%, giảm 1,1% so với năm trước, trong khi tổng số thành viên công đoàn là 2,72 triệu người, giảm 210.000 người, đều là lần đầu giảm sau 7 năm.Bộ Tuyển dụng giải thích tỷ lệ tham gia công đoàn giảm là bởi Bộ đã điều chỉnh các hạng mục có sai sót về thống kê. Viện nghiên cứu lao động, cơ quan phụ trách phân tích thống kê về tỷ lệ tham gia công đoàn, đã liên lạc với các công đoàn không trình báo cáo định kỳ về tình hình tổ chức công đoàn, loại những công đoàn không còn tồn tại khỏi danh sách.Ngoài ra, một số công đoàn ở lĩnh vực xây dựng có số thành viên công đoàn giảm mạnh so với năm trước, có công đoàn giảm tới 29.000 người chi trong vòng một năm. Năm 2022, trên cả nước có tổng cộng 6.005 công đoàn, giảm hơn 1.000 công đoàn so với một năm trước, thấp nhất kể từ sau năm 2018 (5.868 công đoàn).Tổng số thành viên của Tổng liên đoàn lao động Hàn Quốc và Tổng liên đoàn lao động Dân chủ lần lượt giảm hơn 110.000 người. Tỷ lệ tham gia công đoàn ở khối tư nhân là 10,1%, khối Nhà nước là 70%, khối công chức là 67,4%, khối giáo viên là 21,1%. Tỷ lệ tham gia công đoàn ở doanh nghiệp trên 300 nhân viên là 36,9%, từ 100-299 nhân viên là 5,7%, 30-99 nhân viên là 1,3%, dưới 30 nhân viên là 0,1%.Bộ Tuyển dụng chỉ ra rằng Chính phủ cần nỗ lực để bảo vệ những người lao động tại các doanh nghiệp quy mô nhỏ chưa thành lập công đoàn.