Giá bia tại các nhà hàng tại Hàn Quốc tăng 6,9% trong năm 2023

Photo : YONHAP News

Theo số liệu từ Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố ngày 23/1, trong năm ngoái, chỉ số giá tiêu dùng đối với mặt hàng bia bán tại các nhà hàng ăn uống là 114,66 điểm, tăng 6,9%. Đây là mức tăng cao nhất trong vòng 25 năm kể từ năm 1998 (9,7%), thời điểm khủng hoảng tiền tệ châu Á, gấp 2,9 lần so với mức tăng giá bia bán lẻ ở các siêu thị, cửa hàng tiện lợi (tăng 2,4%).Giá rượu soju cũng có chiều hướng tương tự. Giá rượu soju bán tại các nhà hàng tăng 7,3%, cao gấp 2,8 lần so với giá bia bán lẻ tại siêu thị, cửa hàng tiện lợi (2,6%), mức tăng cao nhất từ năm 2016 (11,7%).Trong năm 2023, các công ty sản xuất bia, rượu nâng giá thành sản phẩm, khiến cho các cửa hàng ăn uống cũng nâng giá bán bia rượu từ 4.000 won (3 USD) lên 5.000 won (3,7 USD), thậm chí có nơi tăng lên 6.000 won (4,5 USD).Do thuế bia rượu năm 2024 giảm, nên giá xuất xưởng rượu soju đã rẻ hơn khoảng 10%. Từ đầu năm nay, giá rượu soju bán tại các siêu thị lớn, cửa hàng tiện lợi đã giảm tối đa 10%. Dự kiến giá bia rượu tại các quán ăn cũng sẽ giảm theo.Tuy nhiên, sự điều chỉnh giá cả này có thể chưa phản ánh ngay vào giá bán bia rượu tại các nhà hàng, do nhiều cơ sở kinh doanh lựa chọn nâng giá rượu thay vì giá món ăn trong thời buổi giá cả leo thang.