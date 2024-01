Chỉ số giá sản xuất quay lại đà tăng trong tháng 12/2023

Photo : KBS News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 23/1 công bố báo cáo sơ bộ về chỉ số giá sản xuất tháng 12 năm 2023, cho biết chỉ số giá sản xuất tháng trước tăng 0,1% so với tháng 11, và tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2022.Xét theo lĩnh vực, giá các sản phẩm công nghiệp giảm 0,4%; trong đó, thiết bị máy tính, điện tử và quang học tăng 0,2%, than đá và chế phẩm dầu mỏ giảm 3,7%, chế phẩm hóa học giảm 0,7%. Các mặt hàng nông-lâm-thủy sản tăng 4,9%, do nông sản và thủy sản tăng lần lượt 9,3% và 4,6% trong khi sản phẩm chăn nuôi giảm 2,7%.Giá điện-gas-nước và chi phí dọn chất thải tăng 1% do giá gas dùng cho mục đích công nghiệp tăng mạnh 6,7%. Giá dịch vụ tăng 0,2% trước tình hình giá nhà hàng, quán ăn và khách sạn, nhà nghỉ tăng 0,5%, giá các dịch vụ tài chính và bảo hiểm tăng 0,8%.Chỉ số giá cung ứng trong nước là chỉ số đo lường biến động giá của sản phẩm và dịch vụ cung cấp nội địa gồm cả sản phẩm nhập khẩu, giảm 0,2% so với một tháng trước. Giá nguyên vật liệu thô và hàng hóa trung gian giảm lần lượt 2,1% và 0,8%. Chỉ số giá sản xuất tổng hợp, bao gồm toàn bộ sản phẩm xuất ra thị trường trong nước và nước ngoài, giảm 0,1% so với tháng 11, do chịu ảnh hưởng từ giá nông-lâm-thủy sản, dịch vụ tăng trong khi giá sản phẩm công nghiệp giảm.