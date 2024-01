Tổ chức nghiên cứu Anh tung bằng chứng tên lửa của Bắc Triều Tiên rơi xuống Ukraine

Photo : YONHAP News

Tổ chức Nghiên cứu vũ khí xung đột (CAR), một tổ chức giám sát vũ khí của Anh, đã phát hiện được mảnh vỡ tên lửa, được cho là do Bắc Triều Tiên sản xuất, tại thành phố Kharkiv (Ukraine) vào ngày 11/1 vừa qua.Trên tên lửa này có ghi ký tự chữ "ㅈ (jieut)" trong chữ Hàn Hangeul, động cơ và pin có ghi số hiệu "112". CAR phân tích rằng có thể các ký hiệu này là viết tắt của cụm từ "112 năm tư tưởng Juche (Chủ thể)" hoặc mang ý nghĩa là "Nhà máy 11/2", tên của một nhà máy sản xuất vũ khí thuộc Tổ hợp Cơ khí Ryongsong miền Bắc.Ngoài ra, dựa theo các đặc điểm của các phụ tùng tên lửa như động cơ, cánh tên lửa, tổ chức này phỏng đoán đây là tên lửa đạn đạo tầm ngắn KN-23 hoặc KN-24 do Bắc Triều Tiên sản xuất. CAR chỉ ra rằng rõ ràng tên lửa của Bắc Triều Tiên đã được sử dụng trong chiến tranh Ukraine. Bằng chứng này cũng cho thấy Matxcơva có ý định kéo dài cuộc chiến tại Ukraine.Ngoài ra, CAR cũng nhấn mạnh việc Nga nhập máy bay không người lái từ Iran vào năm 2022 và sử dụng tên lửa Bắc Triều Tiên đang làm suy yếu cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân của cộng đồng quốc tế. Trước đó, Chính phủ Mỹ ngày 4/1 cũng từng công bố Nga đã sử dụng tên lửa xuất xứ Bắc Triều Tiên, được phỏng đoán là tên lửa KN-23, để tấn công Ukraine.Đại sứ tại Liên hợp quốc của hơn 40 nước, trong đó có ba nước Hàn-Mỹ-Nhật, ngày 22/1 vừa qua đã ra tuyên bố chung hối thúc Matxcơva và Bình Nhưỡng dừng giao dịch vũ khí, nhưng cả hai nước này vẫn một mực phủ nhận về nghi ngờ mua bán vũ khí tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Vào đầu tháng 1 năm nay, tại vùng chiến sự Israel-Hamas cũng phát hiện thấy phụ tùng hỏa tiễn (rocket) có ký tự chữ Hàn Hangeul, cho thấy vũ khí của miền Bắc liên tục được sử dụng tại những khu vực tranh chấp.