Quan chức hạt nhân Hàn Quốc lên án hợp tác quân sự Nga-Triều trước ủy ban EU

Photo : 외교부

Tham dự cuộc họp của Ủy ban Chính trị và an ninh thuộc Liên minh châu Âu (EU) diễn ra tại trụ sở EU ở Brussels (Bỉ) ngày 23/1 (giờ địa phương), Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kim Gunn đã trình bày về mối đe dọa hạt nhân, tên lửa và an ninh mạng Bắc Triều Tiên.Ông Kim chỉ ra rằng hợp tác công nghệ quân sự và giao dịch vũ khí giữa Nga và Bắc Triều Tiên rõ ràng đã vi phạm nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, đồng thời là một trường hợp điển hình cho thấy mối quan hệ không thể tách rời giữa an ninh châu Âu và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.Quan chức hạt nhân Hàn Quốc chỉ ra rằng miền Bắc đang cung cấp vũ khí sử dụng trong cuộc chiến tại Ukraine, đe dọa an ninh khu vực châu Âu. Nước này còn rêu rao sẽ tấn công phủ đầu bằng hạt nhân, đóng chiếm lãnh thổ Hàn Quốc, đẩy cao mức độ đe dọa với Seoul.Ông Kim đề xuất EU phối hợp chặt chẽ để đối phó với các hoạt động an ninh mạng trái phép của Bình Nhưỡng, ngăn chặn nước này dùng nguồn tiền đánh cắp được vào việc phát triển vũ khí hạt nhân. Đồng thời, quan chức Hàn Quốc cũng đánh giá tích cực về việc Liên minh châu Âu đã tích cực đối phó với vấn đề nhân quyền miền Bắc.Mặt khác, trong chuyến thăm Brussel, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc đã lần lượt có cuộc gặp với Phó Tổng thư ký Cơ quan Đối ngoại châu Âu Enrique Mora và Giám đốc phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương của cơ quan này Niclas Kvarnstrom.Quan chức hai bên lên án việc Bắc Triều Tiên lợi dụng tình hình quốc tế, liên tục đẩy cao năng lực hạt nhân tên lửa, khiến căng thẳng trong khu vực leo thang. Bên cạnh đó, hai bên cũng bày tỏ lo ngại về việc phổ biến vũ khí miền Bắc; nhất trí tăng cường hợp tác liên quan để đối phó với các hành động phi pháp của Bình Nhưỡng, vi phạm cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân của cộng đồng quốc tế.