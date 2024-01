Kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 1,4% trong năm 2023

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc ngày 25/1 công bố báo cáo sơ bộ cho biết Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế và Tổng thu nhập quốc dân (GNI) thực tế tại Hàn Quốc đều tăng 1,4% trong năm 2023.Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế hàng năm đã giảm 0,7% vào năm 2020 khi đại dịch COVID-19 lan rộng ra toàn thế giới, rồi sau đó tăng mạnh tới 4,3% vào năm 2021 và 2,6% vào năm 2022. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng lại sau đó lại chững lại ở mức 1%.Trong năm ngoái, đầu tư thiết bị và đầu tư xây dựng đã quay lại xu thế tăng. Song xuất khẩu cũng chỉ tăng trưởng 2,8% so với một năm trước, mức tăng của tiêu dùng tư nhân và tiêu dùng Chính phủ thu hẹp so với năm 2022 khi đó đạt hơn 4%, lần lượt đạt 1,8% và 1,3%. Xét theo ngành nghề, tỷ lệ tăng trưởng của ngành chế tạo là 1%, ngành dịch vụ là 2% và ngành xây dựng là 2,8%.Kinh tế Hàn Quốc trong quý IV năm ngoái tăng trưởng 0,6% so với quý trước đó và 2,2% so với cùng kỳ năm 2022. Xét theo lĩnh vực, tiêu dùng tư nhân tăng 0,2% do tiêu dùng hàng hóa giảm trong khi tiêu dùng ở nước ngoài tăng. Tiêu dùng Chính phủ tăng 0,4%, chủ yếu là do các khoản trợ cấp đảm bảo an sinh xã hội.Trong quý trước, xuất khẩu tăng 2,6%, tập trung ở mặt hàng chíp bán dẫn; nhập khẩu tăng 1% chủ yếu đối với các sản phẩm dầu mỏ. Đầu tư xây dựng giảm 4,2%. Ngành chế tạo tăng 1,1%, với trọng tâm là các mặt hàng máy tính, điện tử và thiết bị quang học. Ngành điện-gas-nước tăng mạnh 11,1%. Ngành dịch vụ tăng 0,6%, trong đó lĩnh vực tài chính và bảo hiểm giảm, dịch vụ kinh doanh, y tế và dịch vụ phúc lợi xã hội tăng. Ngược lại, ngành nông-lâm-ngư nghiệp giảm 6,1% do sản lượng nông sản giảm, ngành xây dựng cũng giảm 3,6%. Tổng thu nhập quốc dân (GNI) tăng 0,4% so với quý III.Các chuyên gia dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế năm nay tại Hàn Quốc sẽ được cải thiện nhưng vẫn sẽ tiếp tục đà "tăng trưởng chậm". Đặc biệt, nhờ vào xu hướng khôi phục các mặt hàng công nghệ thông tin (IT) sẽ giúp Hàn Quốc tăng trưởng khoảng 2%. Tuy nhiên, tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng của Hàn Quốc có thể rớt xuống mức 0% do hiện tượng già hóa, tỷ lệ sinh thấp cùng với đó là cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung.