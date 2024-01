Chính giới đàm phán thất bại về việc hoãn áp dụng luật về tai nạn lao động

Photo : YONHAP News

Trong ngày 24/1, Đại diện hai đảng lớn tại Quốc hội Hàn Quốc đã nhóm họp về việc thông qua dự thảo sửa đổi "Luật xử phạt nặng doanh nghiệp gây tai nạn lao động nghiêm trọng" tại phiên họp toàn thể Quốc hội chiều ngày 25/1.Tuy nhiên, cuộc họp đã kết thúc mà không đi tới nhất trí ý kiến. Rất ít khả năng chính giới sẽ đàm phán thành công trong thời gian ít ỏi còn lại trước thềm phiên họp toàn thể Quốc hội. Do vậy, gần như chắc chắn Luật xử phạt nặng với doanh nghiệp gây tai nạn lao động sẽ được áp dụng toàn diện từ ngày 27/1 với cả các doanh nghiệp có dưới 50 nhân viên.Đạo luật trên được thực thi từ năm 2022, có nội dung phạt tù trên một năm hoặc tiền phạt trên 1 tỷ won (748.550 USD) với chủ doanh nghiệp hoặc người chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng khiến hơn một người thiệt mạng hoặc hơn 10 người bị thương tật, áp dụng với doanh nghiệp có trên 50 lao động thường xuyên. Riêng với các doanh nghiệp có dưới 50 nhân viên sẽ áp dụng từ ngày 27/1 tới.Tháng 9 năm ngoái, đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đã đề xuất dự thảo sửa đổi, có nội dung hoãn áp dụng hai năm với các doanh nghiệp dưới 50 nhân viên, xét tới việc phần lớn các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn thiếu sự chuẩn bị và nhân lực.Trước đó, đảng đối lập Dân chủ đồng hành đã đặt ra ba yêu cầu, đó là Chính phủ xin lỗi vì đã không chuẩn bị đầy đủ để thực thi luật trong suốt hai năm qua; phải công bố kế hoạch phòng ngừa tai nạn lao động cụ thể trong hai năm tới và phương án hỗ trợ về ngân sách; Chính phủ và các tổ chức kinh tế phải cam kết thực thi luật sau hai năm hoãn áp dụng.Sau đó, Chính phủ và đảng cầm quyền đã quyết định sẽ đồng ý yêu cầu mà đảng Dân chủ đồng hành đưa ra, tưởng chừng như quá trình đàm phán sẽ đạt được tiến triển. Vậy nhưng trong quá trình đàm phán lại nổi lên vấn đề tranh cãi về việc thành lập Cơ quan an toàn và sức khỏe lao động. Đảng Sức mạnh quốc dân cho rằng việc thành lập cơ quan này không khác nào một điều kiện mới của đảng đối lập, hòng không thông qua dự thảo sửa đổi.Trong cuộc họp ngày 24/1, đảng cầm quyền đã đề xuất đảng đối lập hoãn một năm áp dụng luật với doanh nghiệp dưới 25 hoặc dưới 30 nhân viên, nhưng đảng Dân chủ đồng hành vẫn giữ nguyên lập trường về việc thành lập Cơ quan An toàn và sức khỏe lao động.Dư luận cho rằng cả hai đảng lớn đều không tích cực đàm phán, bởi mỗi đảng đều có những toan tính riêng liên quan tới lá phiếu của giới doanh nghiệp và người lao động trước thềm Tổng tuyển cử.