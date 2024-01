Quy mô giao dịch ngoại hối năm 2023 tại Hàn Quốc tăng 3,5 tỷ USD/ngày

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 26/1 công bố báo cáo "Xu hướng giao dịch ngoại hối của ngân hàng ngoại hối". Trong năm ngoái, quy mô giao dịch ngoại hối bình quân ngày là 65,96 tỷ USD, tăng 3,57 tỷ USD so với năm 2022, tức tăng 5,7%.Ngân hàng trung ương cho biết mặc dù trong năm ngoái, quy mô xuất nhập khẩu đầu giảm, nhưng giao dịch đầu tư chứng khoán của người Hàn và người nước ngoài tăng, nên quy mô giao dịch ngoại hối tăng.Khối lượng thanh toán chứng khoán bằng ngoại hối của nhà đầu tư trong nước tăng từ 375,5 tỷ USD trong năm 2022 lên 382,6 tỷ USD trong năm ngoái. Giá trị mua vào và bán ra chứng khoán trong nước của người nước ngoài đạt bình quân 209.000 tỷ won (156,6 tỷ USD) mỗi tháng, tăng 26.000 tỷ won (19,5 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.Biến động tỷ giá hối đoái đã giảm từ 0,5% trong năm 2022 xuống 0,47% trong năm ngoái, nhìn chung ổn định hơn một chút. Quy mô giao dịch ngoại hối giao ngay là 25,81 tỷ USD, tăng 11,7% (2,67 tỷ USD) so với năm 2022, giao dịch ngoại hối phái sinh đạt 40,15 tỷ USD, tăng 2,3% (900 triệu USD).Xét theo ngân hàng, quy mô giao dịch của các ngân hàng trong nước là 30,42 tỷ USD, tăng 14,2% so với một năm trước; trong khi khối lượng giao dịch của chi nhánh ngân hàng nước ngoài là 35,54 tỷ USD, giảm 210 triệu USD.