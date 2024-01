Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yoon Suk-yeol giảm tuần thứ hai liên tiếp

Photo : YONHAP News

Viện Gallup, cơ quan chuyên thăm dò ý kiến dư luận Hàn Quốc, ngày 26/1 công bố kết quả thăm dò ý kiến về chính giới, tiến hành từ ngày 23-25/1 với 1.001 cử tri 18 tuổi trở lên trên toàn quốc.Trong tuần này, tỷ lệ ủng hộ công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Yoon Suk-yeol đạt 31%, giảm 1% so với tuần trước, đà giảm hai tuần liên tiếp. Trong khi đó, có 63% cử tri không ủng hộ Tổng thống, tăng 5%.Viện Gallup phân tích tỷ lệ không ủng hộ ông Yoon tăng là do những rùm beng liên quan tới Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee. Tỷ lệ người trả lời lý do không ủng hộ Tổng thống là do bà Kim tăng từ 2% lên 9%. Ngoài lý do này, hai nguyên nhân khác được cử tri nêu ra là do Tổng thống thiếu năng lực giải các bài toán kinh tế, dân sinh, giá cả (16%), thiếu sự trao đổi (11%).Trong số các cử tri trả lời ủng hộ Tổng thống, 21% nêu lý do là năng lực ngoại giao của Tổng thống (21%), tiếp theo là năng lực về kinh tế, dân sinh (9%), quốc phòng và an ninh (7%).Tỷ lệ ủng hộ dành cho đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân là 36%, giữ nguyên ba tuần liên tiếp; tỷ lệ ủng hộ đảng Dân chủ đồng hành là 35%, tăng 2%; đảng Công lý là 2%, tương tự tuần trước. 22% cử tri không ủng hộ đảng nào, giảm 4%.52% ý kiến cử tri đánh giá tích cực về Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp đảng Sức mạnh quốc dân Han Dong-hoon. Nếu xét theo riêng trong những người ủng hộ đảng cầm quyền thì có 89% ủng hộ ông Han.Viện Gallup đánh giá ông Han đang được cử tri ủng hộ hơn các cựu Chủ tịch đảng cầm quyền trước đó như Kim Gi-hyeon, Lee Jun-seok, và tương tự tỷ lệ ủng hộ đối với và Park Geun-hye khi còn là cựu Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp đảng Thế giới mới (tiền thân của đảng Sức mạnh quốc dân) hồi tháng 3/2012.Trong khi đó, chỉ có 35% cử tri đánh giá tích cực về Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung, nếu chiếu riêng trong các cử tri ủng hộ đảng này thì tỷ lệ ủng hộ đối với ông Lee là 69%.Cuộc thăm dò lần này được thực hiện theo hình thức phỏng vấn qua điện thoại, có độ tin cậy là 95%, sai số trong khoảng ±3,1%. Kết quả cụ thể được đăng tải trên trang chủ của Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc (nesdc.go.kr).