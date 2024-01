Hàn Quốc chỉ trích hoạt động giao dịch vũ khí Nga-Triều tại Hội nghị giải trừ quân bị

Photo : YONHAP News

Trong phiên thảo luận chung tại Hội nghị giải trừ quân bị diễn ra vào ngày 26/1 (giờ địa phương) ở thành phố Geneva (Thụy Sĩ), Phó Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Yoon Seong-mee, đại diện Hàn Quốc tham gia hội nghị, chỉ trích việc Bắc Triều Tiên xuất khẩu tên lửa đạn đạo là vi phạm trắng trợn Nghị quyết của Hội đồng bảo an. Hoạt động chuyển giao vũ khí trái phép này không chỉ ảnh hưởng đến tình hình bán đảo Hàn Quốc mà còn cả đối với cộng đồng quốc tế. Seoul sẽ theo dõi chặt chẽ xem các bên đương sự đã trao đổi những gì thông qua các thương vụ giao dịch.Tiếp đó, bà Yoon đề cập đến việc miền Bắc đã thực hiện phóng hàng trăm phát pháo bờ biển ra về khu vực gần ranh giới quân sự liên Triều trên biển Tây hồi đầu năm nay, rồi sau đó phóng vô số tên lửa đạn đạo, vi phạm nghị quyết cấm vận của Hội đồng bảo an, đồng thời còn đe dọa tấn công hạt nhân phủ đầu và thử hạt nhân. Tất cả các hành vi này không hề giúp ích gì trong việc nối lại đối thoại.Đầu tháng này, Nhà Trắng (Mỹ) cho biết Nga gần đây đã nhận hàng chục tên lửa đạn đạo từ Bắc Triều Tiên, trong số đó có một số đã được dùng để tấn công Ukraine.Ông Bruce Turner, đại diện Mỹ tại Hội nghị giải trừ quân bị, chỉ trích việc Nga từ chối thảo luận về việc kiểm soát và không phổ biến vũ khí hạt nhân, cũng như thái độ phủ nhận của Trung Quốc về việc tăng cường vũ khí hạt nhân. Đại diện Mỹ nhận định vẫn còn nhiều mối lo ngại nghiêm trọng liên quan đến việc Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo với tốc độ chưa từng thấy và xuất khẩu vũ khí sang Nga.Ngoài ra, đại diện của Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) tại Liên hợp quốc cũng đã đưa ra thông điệp lên án thương vụ giao dịch vũ khí giữa Nga với miền Bắc. Đại diện Nhật Bản bày tỏ lo ngại về động thái tăng cường phát triển vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên và hối thúc Bình Nhưỡng tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng bảo an.