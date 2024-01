Photo : YONHAP News

Phó cố vấn Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng (Mỹ) Jon Finer tại diễn đàn của Viện nghiên cứu chính sách Asia Society (Mỹ) ngày 25/1 (giờ địa phương) chỉ ra rằng các động thái gần đây của Bắc Triều Tiên cho thấy nước này sẽ tiếp tục có các bước đi vô cùng tiêu cực trong thời gian tới.Ông Daniel Russel, Phó Chủ tịch Asia Society, người từng giữ chức Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, trong sự kiện cùng ngày cũng nhận định Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un dường như có ý định tiến hành một vụ tấn công vượt xa vụ nã pháo vào đảo Yeonpyeong năm 2010. Vậy nên Seoul và Washington cần phải chuẩn bị cho khả năng nhà lãnh đạo Kim có "hành động vật lý gây sốc".Tại cuộc họp Hội đồng nhân dân tối cao ngày 15/1 vừa qua, Chủ tịch Kim Jong-un đã chỉ thị xóa các cụm từ như "tự chủ", "hòa bình thống nhất", "đại đoàn kết dân tộc" ra khỏi Hiến pháp, và ghi rõ vào văn kiện này rằng Hàn Quốc là "kẻ thù số 1", "kể thù chính không đổi". Thêm vào đó, Bình Nhưỡng đã liên tiếp khiêu khích tên lửa từ đầu năm đến nay, gần nhất là vụ phóng thử nghiệm đầu tiên đối với tên lửa hành trình chiến lược kiểu mới vào ngày 24/1.Tờ Thời báo New York (NYT) của Mỹ ngày 25/1 (giờ địa phương) dẫn lời nhiều quan chức nước này cho biết sau khi thay đổi sang chính sách đối địch với Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên có khả năng sẽ thực hiện các hoạt động quân sự chí mạng đối với miền Nam trong vòng vài tháng tới.Theo tờ báo, các quan chức trên cho rằng cần phải nghiêm túc nhìn nhận về việc những phát ngôn ngày càng trở nên hung hăng của lãnh đạo Kim Jong-un gần đây. Mặc dù điều này không gây ra nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh toàn diện trên bán đảo Hàn Quốc ngay lập tức, song miền Bắc có thể tiến hành một cuộc tấn công ở mức độ tránh leo thang căng thẳng đột ngột, tương tự như vụ bắn pháo vào đảo Yeongyeong năm 2010.Trước đó, Điều phối viên liên lạc chiến lược thuộc Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ (NSC) John Kirby cũng cho rằng những phát biểu đẩy cao căng thẳng gần đây của ông Kim cần được xem xét nghiêm túc. Trong khi đó, tiến sĩ Siegfried Hecker thuộc Đại học Stanford của Mỹ trong một bài bình luận mới đây cho rằng Bắc Triều Tiên đang có đủ vật liệu phân hạch hạt nhân để có thể sản xuất 50-60 đầu đạn hạt nhân.