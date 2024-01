Photo : YONHAP News

Báo Nihon Keizai (Nikkei) của Nhật Bản ngày 26/1 đưa tin dự đoán tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc có thể sẽ vượt qua Nhật Bản trở lại trong năm 2024, sau khi lần đầu tiên bị thụt lùi so với nước này vào năm ngoái và là 25 năm kể từ cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á năm 1998.Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) một ngày trước công bố số liệu sơ bộ cho biết tỷ lệ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2023 đạt 1,4%. Mặc dù Nhật Bản chưa công bố tỷ lệ tăng trưởng kinh tế năm ngoái, song Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) từng dự đoán kinh tế nước này sẽ tăng trưởng 2%.Tờ báo Nhật Bản phân tích sự đảo chiều về tốc độ tăng trưởng kinh tế giữa hai nước Hàn-Nhật trong năm ngoái không phải do vấn đề xảy ra lần một lần hai như khủng hoảng chíp bán dẫn, mà đã bắt đầu để lộ ra các vấn đề về mặt cơ cấu. Nền kinh tế dẫn đầu là xuất khẩu đã giúp Seoul thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp nhờ nhận được ưu đãi từ sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của Trung Quốc sau khủng hoảng tiền tệ châu Á 1997. Tuy nhiên, năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp Hàn Quốc có thể sẽ bị giảm mạnh trong bối cảnh ngành chế tạo của Trung Quốc đạt tiến triển về năng lực công nghệ.Ngoài ra, tờ báo trên cho rằng Hàn Quốc đang giữ lập trường mạnh mẽ về việc nền kinh tế đang bước vào thời kỳ tăng trưởng thấp, như việc BOK đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế tiềm năng của Hàn Quốc sẽ không cao do vấn đề tỷ lệ sinh thấp, dân số già hóa, năng suất sản xuất và sức cạnh tranh giảm sút. IMF dự đoán nền kinh tế Hàn Quốc có thể sẽ ở mức từ 2-2,5% sau năm 2024.