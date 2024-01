Bình quân người Hàn ăn một bát rưỡi cơm mỗi ngày trong năm 2023

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 26/1 công bố kết quả điều tra về tiêu thụ gạo trong năm 2023. Trong năm ngoái, bình quân mỗi người Hàn tiêu thụ 56,4 kg gạo, giảm 0,3 kg (0,6%) so với năm 2022, chỉ bằng một nửa so với năm 1993 từng là 110,2 kg. Như vậy, mỗi người dân tiêu thụ trung bình 154,6g gạo một ngày. Mỗi bát cơm cần khoảng 100g gạo, theo đó mỗi người Hàn chỉ ăn khoảng một bát rưỡi cơm một ngày.Tuy nhiên, lượng gạo sử dụng làm nguyên liệu thực phẩm, đồ uống trong năm ngoái đạt 817.122 tấn, tăng 18,2% so với năm 2022. Trong đó, khối lượng gạo dùng để sản xuất rượu tăng 61,9%, mức tăng cao nhất, sau đó là gạo dùng để sản xuất các loại tương, bánh kẹo.Tiêu thụ gạo trong sản xuất các loại mì và sản xuất thực phẩm chế biến sẵn cũng tăng lần lượt 13,6% và 10% so với một năm trước.